Путем зерна – к концу света

Катерина Айзпурвит
02-09-2017
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Группа Zrní («Зерно») из Кладно называет свою музыку «нежный Ар брют» и «кладенский угольный дзен». Квинтет и сегодня, полтора десятилетия после своего появления на свет, может служить редким образцом оригинальной и качественной чешской музыки.

Zrní (Фото: Ben Skála, CC BY-SA 3.0)Zrní (Фото: Ben Skála, CC BY-SA 3.0) «Герой компьютерной игры выходит в мир» (2011), «Преследуй койота» (2014) – названия альбомов этого коллектива сложно назвать банальными или скучными. Ян Унгер, Ян Фишер, Ян Куклик, Ян Цайтамл – четыре Гонзы плюс Ондржей Славик по-прежнему высекают искры электронной музыки.

Мы представляем вашему вниманию альбом «Саундтрек к концу света», завоевавший в 2012 году премию «Открытие года». «Поэтическое погружение в неведанное», «археологические изыскания в пластах народной музыки» – такими эпитетами сопровождали критики появление альбома, в котором звучат темы апокалипсиса и встают библейские образы конца света, который, возможно, не будет таким уж трагическим, как кажется человечеству.

Катерина Айзпурвит
02-09-2017
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