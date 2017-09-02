Путем зерна – к концу света

«Герой компьютерной игры выходит в мир» (2011), «Преследуй койота» (2014) – названия альбомов этого коллектива сложно назвать банальными или скучными. Ян Унгер, Ян Фишер, Ян Куклик, Ян Цайтамл – четыре Гонзы плюс Ондржей Славик по-прежнему высекают искры электронной музыки.

Мы представляем вашему вниманию альбом «Саундтрек к концу света», завоевавший в 2012 году премию «Открытие года». «Поэтическое погружение в неведанное», «археологические изыскания в пластах народной музыки» – такими эпитетами сопровождали критики появление альбома, в котором звучат темы апокалипсиса и встают библейские образы конца света, который, возможно, не будет таким уж трагическим, как кажется человечеству.