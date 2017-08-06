Иржи Антонин появился на свет 30 июня 1722 г. в. Их отец Ян Иржи был музыкантом-самоучкой. Как пишет в своей автобиографии Франтишек, отец играл на гобое, цимбалах и свирели – именно на этих инструменты в ту эпоху аккомпанировали танцующим парам. Скрипкой, которая станет главным инструментом его сыновей, Бенда-старший, по-видимому, не владел, и Франтишеку, а потом и Иржи, приходилось ходить с отцом по трактирам, играя на этом инструменте. Любовь к скрипке Франтишку, по его собственным словам, привил местный пожилой слепой еврей, о технике и танцевальных мелодиях которого придворный композитор с восторгом вспоминал и много лет спустя.

Старший брат рано покинул отчий дом, а Иржи оставался в Богемии, где сначала изучал основы риторики и музыки в колледже пиаристов в Космоницах, а затем учился в гимназии иезуитов в Ичине, известном театральном и музыкальном центре того времени. Полученные в юношеские годы навыки декламации очень помогут ему в будущем.

Между тем его брат Франтишек после долгих скитаний по Европе, попадает в 1733 г. в придворный оркестр прусского кронпринца Фридриха – будущего короля Фридриха II, где делает блестящую карьеру.

Из Богемии в Берлин, к «королю-музыканту»

Франтишек не забывает о своей семье в Богемии, мечтая вывезти ее в протестантскую Пруссию, ко двору «короля-музыканта». Такая возможность ему представилась в 1742 г., во время Силезской войны между Австрией и Пруссией – монарх отдал соответствующий приказ своему полководцу. В письме от 3 марта 1742 г. принцу Ангальт сообщает, что «освободил родителей виртуоза Бенды у графа из Кленова» – семья продолжала находиться там в полукрепостной личной зависимости от местного аристократа.

В Берлин прибывают все Бенды, пополнив ряды местного чешского землячества, – помимо отца и матери, это также братья Франтишека Викторин, Иржи и Йозеф и сестра Анна. Франтишек занялся музыкальным образованием одаренного Иржи, который быстро осваивает фортепиано и гобой. Вскоре он попадает в королевский оркестр, так что его «музыкальная эмиграция» оказалась успешной, а жалование в оркестре составило 250 талеров в год.

В Берлине, на прусском дворе, царили идеи французского Просвещения, что, конечно, контрастировало с жизнью семьи в богемской провинции. Иржи Бенда получил возможность играть в лучшем, вероятно, на тот момент оркестре Европы, знакомиться с музыкальными новинками своего времени – все это формировало его творческую манеру.

При этом композицию он начинает постигать самостоятельно, многое заимствуя у брата, однако, как считают историки музыки, его врожденный талант выражать свои чувства и идеи с помощью звуков, был так велик, что уже его первые произведения не могли не привлечь внимания слушателей, что и произошло во время его выступлении в Готе.

1 мая 1750 году Иржи Антонин был приглашен занять должность капельмейстера у герцога Тюрингии Фридриха III в Готе c огромным жалованием в 600 талеров и полным пансионом. Гота, по свидетельствам современников, ничем не уступала по блеску Берлину – музыкантам покровительствовала супруга Фридриха Луза Дорота. Иржа Антонин пишет музыку как для придворного оркестра, так и для храмов. Поскольку в Тюрингии любили итальянскую оперу, он создает свое первое произведение в этом жанре – Ciro riconosciuto.

Звуки новой оперы

В 1765 г. отправляется совершенствовать мастерство в Италию. После возвращения в Тюрингию создает серию так наз. «народных опер» на немецкие стихи. В 1774 г. появляется первая опера-мелодрама «Ариадна на Наксосе» – композитор мечтал привлечь к исполнению своих произведений известную драматическую актрису, где ее речь чередовалось с музыкой. В этом жанре он напишет еще «Пигмалиона», «Медею» и другие произведения.

Некоторое время он был музыкальным руководителем гамбургского театра. В 1781 году побывал в Париже, где состоялась премьера его оперы «Ромео и Джульетта». В 1788 году покинул Германию и отправился в Вену, надеясь получить место капельмейстера немецкой оперы, которую собирался учредить Иосиф II, однако, его музыка не имела успеха при венском дворе. Разочарование от этой неудачи было велико – Бенда оставил карьеру музыканта и остаток жизни провел в философских размышлениях и на собраниях масонской ложи. Скончался в Бад-Кёстрице 6 ноября 1795 г. на 74 году жизни.

В наследии композитора – 30 симфоний, более 100 кантат, произведения для клавесина и клавира. Его музыкой восхищался не только Вольфганг Амадей Моцарт, но и Фридрих Шиллер. Мы слушаем симфонии Иржи Антонина Бенды.