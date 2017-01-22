22-01-2017 | Катерина Айзпурвит

Современник Моцарта Войтех Ировец, или Адальберт Гировец – под этим именем он вошел в историю, принадлежал к той плеяде композиторов, благодаря которым Европа обрела свою музыку XVIII и XIX веков. Ее звуки переносят нас на два столетия назад назад, в Вену, Прагу, Петербург тех далеких лет.

Ировец родился на семь лет позже Моцарта, 20 февраля 1763 года, в городе Ческе Будеёвице, на юге Богемии, где его отец руководил хором местного собора. От отца, а также от композитора и органиста Штефановского Войтех получил свои первые уроки музыки. Будущий музыкант учился в гимназии пиаристов, где создавал свои первые небольшие произведения – серенады и церковную музыку.

Переехав в Прагу, он был потрясен красотой произведений, звучавших под сводами пражских костелов, и уровнем оперного искусства, с которым познакомился в Ставовском театре. Обучение в Праге, куда он отправился изучать философию и юриспруденцию, продлилось недолго – недостаток средств заставил Войтеха Ировеца вернуться в родные пенаты, чтобы затем в Брно поступить секретарем к графу Францу Фюнкирхену, у которого он также играл в капелле и сочинял музыку. Шесть ранних симфоний принесли ему первую славу.

С рекомендациями и материальным вспомоществованием, полученными от графа Тройера, Ировец отправился в Вену, где ему удалось попасть в круги, куда входили лучшие австрийские композиторы, – Моцарт, Гайдн, Диттерсдорф, Альбрехтсбергер. Великий Вольфганг в 1785 г. даже включил одну из шести ранних симфоний чешского коллеги в цикл своих концертов с оркестром. 22-летний Войтех Ировец, который тогда уже был известен под именем, переделанным на немецкий лад, – Адальберт Гировец, сумел завоевать успех и признание венской публики.

Его ждала судьба, обычная для музыкантов того времени, состояние которых заключалось лишь в мастерстве и таланте, – он поступил на место секретаря и учителя музыки князя Русполи, с которым путешествовал по Италии, где смог продемонстрировать свое дарование в Венеции и Риме. В Болонье он стал почетным членом Филармонического общества. В Риме Гировец познакомился со своим великим современником – Вольфгангом Гете. В римский период, в 1786-87 гг., Гировец создал шесть смычковых квартетов, которые вскоре вышли в Париже – столице европейского музыкального книгоиздательства.

Успех обеспечил композитору финансовую независимость, что позволило ему оставить графскую службу и прожить два года в Неаполе, где он изучал контрапункт под руководством Николо Салы и посещал знаменитые театры этого города. Исполнения одной из симфоний композитора принесло ему славу и даже аудиенцию у неаполитанского короля.

Из Неаполя, через Милан, Геную и Марсель, он отправился в Париж, однако в 1789 г. вспыхнувшая Французская революция заставила его спешно перебраться в Лондон, где он проведет три года. Связи в аристократических позволили ему помочь стареющему Гайдну закрепиться в лондонском обществе. Творчество Гировеца пользовалось у англичан большим успехом – он даже получил предложение от Иоганна Саломона дать несколько открытых концертов в знаменитом лондонском зале Hannover Square. Однако его сотрудничество с театром «Одеон», для которого композитор создал оперу «Семирамида», закончилась трагедией – вспыхнувший пожар уничтожил и здание, и партитуру.

Это несчастье подтолкнуло композитора покинуть Лондон. Через осажденный Брюссель, где он, по-видимому, встретился с Наполеоном Бонапартом, Гировец отправился в Дрезден, а затем в Прагу.

Заехав ненадолго в родные Будеёвице, композитор вернулся в Вену, где в 1804 г. поступил на должность руководителя придворных театров. В число его обязанностей входило ежегодное составление программы оперных и балетных представлений. Занять высокую должность Гировецу помогли его связи в высших аристократических кругах и знание иностранных языков. Композитор также и выполнял некоторые дипломатические поручения.

Занимался Гировец и преподаванием, став учителем дирижёра и композитора Фердинанда Штегмайера (в 1840 г. Штегмайер приедет в Одессу как учитель музыки Софьи Нарышкиной, дочери Льва Нарышкина…).

В 1822 г. Гировец будет отдим из тех, кто понесет гроб Бетховена... В 1827 г. композитор отошел от дел, лишь иногда создавая новые музыкальные произведения. Тогда же он написал автобиографию, которую в 1848 г. издал в Вене. По-чешски она вышла только в 1940 г. Это интересный, хотя и очень субъективный рассказ о музыкальной жизни тех лет, свидетелем и участником которой был чешский композитор.

Скончался Войтех Матиаш Ировец – Адальберт Гировец 19 марта 1850 г. в Вене в возрасте 87 лет. Его могилу можно отыскать на кладбище в Веринге, неподалеку от могил Бетховена и Шуберта.

Наследие Гировеца, по своему характеру, стилю, интонации очень близкое произведениям Моцарта и Гайдна, – это около 30 опер, 40 балетов, 19 месс, 60 симфоний, свыше 60 смычковых квартетов, 30 пьес для фортепиано, а также множество серенад, маршей, танцев, кантат.

«Фортепианный концерт g-moll» чешского композитора будет первым, которым сыграет на публике Фредерик Шопен. Еще при жизни Гировеца, в 1849 году Мариус Петипа совместно с Жюлем Перро поставит в Большом театре Санкт-Петербурга его балет «Лида, швейцарская молочница».

Мы слушаем симфонию Адальберта Гировеца ми-бемоль номер 18.