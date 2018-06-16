Под знаком Карела Плихала

Эва Туречкова
16-06-2018
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Имя Карела Плихала вам, наверное, не знакомо. Тем не менее, этот популярный песенник покоряет сердца чехов уже долгие десятилетия.

Карел Плихал, фото: Томаш Воднянски, ЧРоКарел Плихал, фото: Томаш Воднянски, ЧРо Талантливый композитор, прекрасный гитарист, автор текстов, преисполненных сухим, порой циничным юмором, Плихал на самом деле никогда не получал музыкального образования. По профессии он – конструктор.

Несмотря на дружбу с Яромиром Ногавицей, Карел Плихал никогда не был исполнителем лишь фолк – музыки. С 15 лет он увлекался банджо, любил Иржи Сухого и Иржи Шлитра. Слушал чешского песенника Карела Крыла, любил Led Zeppelin, Deep Purple i Beatles.

Знакомство Плихала с музыкальной сценой проходит в оломоуцком андеграунде. Его первое сольное выступление датируется 1983 годом. Несмотря на растущую популярность, в эпоху нормализации он покидает сцену и идет работать кочегаром в котельную театра г. Оломоуц.

«Под маской нежного стыдливого парня скрывалась сильная личность. Плихал не жалел долгих часов на то, чтобы совершенствовать свой музыкальный талант», - пишет о нем один из критиков.

После бархатной революции Плихал пишет музыку для целого ряда театральных постановок, открывает собственную музыкальную студию, выпускает альбомы своих друзей – Яромира Ногавицы, братьев Эбенов, Петра Фиалы.

За свой альбом Vzduchoprázdniny песенник получает чешскую музыкальную премию Ангел в категории фолк и кантри музыка.

Как говорит сам песенник в одном из интервью, «между простотой высказывания и неспособностью выразиться проходит такая же тонкая граница, как между замысловатостью и неумением сочинить сильную музыку». Похоже, сам Плихал всегда хорошо осознавал эти границы.

Эва Туречкова
16-06-2018
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