Под знаком Карела Плихала

Имя Карела Плихала вам, наверное, не знакомо. Тем не менее, этот популярный песенник покоряет сердца чехов уже долгие десятилетия.
Талантливый композитор, прекрасный гитарист, автор текстов, преисполненных сухим, порой циничным юмором, Плихал на самом деле никогда не получал музыкального образования. По профессии он – конструктор.
Несмотря на дружбу с Яромиром Ногавицей, Карел Плихал никогда не был исполнителем лишь фолк – музыки. С 15 лет он увлекался банджо, любил Иржи Сухого и Иржи Шлитра. Слушал чешского песенника Карела Крыла, любил Led Zeppelin, Deep Purple i Beatles.
Знакомство Плихала с музыкальной сценой проходит в оломоуцком андеграунде. Его первое сольное выступление датируется 1983 годом. Несмотря на растущую популярность, в эпоху нормализации он покидает сцену и идет работать кочегаром в котельную театра г. Оломоуц.
«Под маской нежного стыдливого парня скрывалась сильная личность. Плихал не жалел долгих часов на то, чтобы совершенствовать свой музыкальный талант», - пишет о нем один из критиков.
После бархатной революции Плихал пишет музыку для целого ряда театральных постановок, открывает собственную музыкальную студию, выпускает альбомы своих друзей – Яромира Ногавицы, братьев Эбенов, Петра Фиалы.
За свой альбом Vzduchoprázdniny песенник получает чешскую музыкальную премию Ангел в категории фолк и кантри музыка.
Как говорит сам песенник в одном из интервью, «между простотой высказывания и неспособностью выразиться проходит такая же тонкая граница, как между замысловатостью и неумением сочинить сильную музыку». Похоже, сам Плихал всегда хорошо осознавал эти границы.