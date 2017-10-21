«Petra Ernyei Quartet» - красота синкоп

Петра Ирней (Petra Ernyei) занимается музыкой с детства. Прямо у себя дома она слушала выдающихся чешских джазменов – Павла Кликаржа, Яна Штолбу, Боба Заичека, Ирену и Войту Гавловых и многих других, собиравшихся у ее отца, лидера группы «Jazzphonic Orchestra» Андрея Ирнея (Andrej Ernyei).

Когда Петре было 17 лет, отец заявил: «Выучи хотя бы 4 песни, я тебя возьму куда-нибудь с собой!» Петра послушалась и поехала вместе с отцом в Америку в Сан-Франциско. После возвращения она поняла, что другой дороги, кроме как карьера джазовой певицы, у нее уже не может быть.

Три года Петра Ирней пела в «Оригинальном Пражском Синкопическом Оркестре», вместе с которым выпустила альбом – «Walking and Swinging».

Первое собственное CD «Who Loves You» певица записала в 1999 году.

С 2001 года Петра Ирней стала постоянной участницей джазовых фестивалей в Великобритании и Германии, Словакии и Венгрии.

Собственную группу «Petra Ernyei Quartet», которую мы сегодня слушаем, Петра Ирней основала в 2008 году.