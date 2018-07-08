Песни детства

Картины для детей и фильмы-сказки – это золотой фонд чешского кинематографа. Множеству картин, предназначенных для детской публики, сопутствовал успех и на международном уровне. Без киносказки «Три орешка для Золушки», например, немыслим телеэфир во время рождественские праздников в целом ряде европейских стран.

То, что песни и мелодии, звучащие в детских фильмах никогда не относились в Чехии к категории второстепенной музыки, свидетельствуют имена звезд-исполнителей. Мэтр чехословацкой и чешской поп-музыки Карел Готт украсил своим голосом, например, киносказки «Три орешка для Золушки» и «Сказки лесных человечков» (Кржемелик и Вахмурка).

Самым знаменитым чехословацким сказочным киномюзиклом, вероятнее всего, является «Безумно грустная принцесса» 1968 года. Недаром главные роли в этом фильме-сказке достались двум популярнейшим у себя на родине певцам – Гелене Вондрачковой и Вацлаву Нецкаржу. Эту традицию спустя много лет продолжил чешский популярный исполнитель Томаш Клус, снявшийся в одной из главных ролей в картине «Три брата».