Песни детства

Антон Каймаков
08-07-2018
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Каждый чех знает эти мелодии с детства и не забудет слов этих песен до конца своих дней, как и киносказки где они звучали.

«Три орешка для Золушки», фото: ЧТ«Три орешка для Золушки», фото: ЧТ Картины для детей и фильмы-сказки – это золотой фонд чешского кинематографа. Множеству картин, предназначенных для детской публики, сопутствовал успех и на международном уровне. Без киносказки «Три орешка для Золушки», например, немыслим телеэфир во время рождественские праздников в целом ряде европейских стран.

То, что песни и мелодии, звучащие в детских фильмах никогда не относились в Чехии к категории второстепенной музыки, свидетельствуют имена звезд-исполнителей. Мэтр чехословацкой и чешской поп-музыки Карел Готт украсил своим голосом, например, киносказки «Три орешка для Золушки» и «Сказки лесных человечков» (Кржемелик и Вахмурка).

Самым знаменитым чехословацким сказочным киномюзиклом, вероятнее всего, является «Безумно грустная принцесса» 1968 года. Недаром главные роли в этом фильме-сказке достались двум популярнейшим у себя на родине певцам – Гелене Вондрачковой и Вацлаву Нецкаржу. Эту традицию спустя много лет продолжил чешский популярный исполнитель Томаш Клус, снявшийся в одной из главных ролей в картине «Три брата».

Антон Каймаков
08-07-2018
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