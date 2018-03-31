Пасхальный концерт. Музыка, пробуждающая душу

Валашские и южноморавские канционалы, песнопения на слова Яна Амоса Коменского и Петра Безруча, мелодии Леоша Яначека исполняют моравские вокалисты Магдалена Мучкова, Клара Блажкова и Ян Завиачич в сопровождении коллектива Ensemble Flair Baroque.

«Поэтическое облако, соединяющее различные стили, принесет душе слушателя не только радость, но и даст повод к размышлениям в дни главного праздника христианского календаря», – считает драматург музыкального цикла «Песней – к сердцу» Ян Рокита.

Великая суббота – шестой день Страстной седмицы посвящен погребению и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Верующие в Чехии и Моравии, как и весь христианский мир, готовятся в этот день встречать Воскресение Христово.

Мы предлагаем послушать запись фрагмента концерта, сделанную 12 апреля 2017 г. в евангелическом костеле Христа в Остраве.