Пасхальный концерт. Музыка, пробуждающая душу

Катерина Айзпурвит
31-03-2018
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«Музыка правды» – создатели и участники концерта в Остраве под таким названием считают, что именно звуки инструментов и человеческого голоса, исполняющие духовную музыку, помогают подготовиться к встрече Пасхи.

Валашские и южноморавские канционалы, песнопения на слова Яна Амоса Коменского и Петра Безруча, мелодии Леоша Яначека исполняют моравские вокалисты Магдалена Мучкова, Клара Блажкова и Ян Завиачич в сопровождении коллектива Ensemble Flair Baroque.

«Поэтическое облако, соединяющее различные стили, принесет душе слушателя не только радость, но и даст повод к размышлениям в дни главного праздника христианского календаря», – считает драматург музыкального цикла «Песней – к сердцу» Ян Рокита.

Великая суббота – шестой день Страстной седмицы посвящен погребению и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Верующие в Чехии и Моравии, как и весь христианский мир, готовятся в этот день встречать Воскресение Христово.

Мы предлагаем послушать запись фрагмента концерта, сделанную 12 апреля 2017 г. в евангелическом костеле Христа в Остраве.

Катерина Айзпурвит
31-03-2018
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