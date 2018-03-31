Пасхальный концерт. Музыка, пробуждающая душу

«Музыка правды» – создатели и участники концерта в Остраве под таким названием считают, что именно звуки инструментов и человеческого голоса, исполняющие духовную музыку, помогают подготовиться к встрече Пасхи.
Валашские и южноморавские канционалы, песнопения на слова Яна Амоса Коменского и Петра Безруча, мелодии Леоша Яначека исполняют моравские вокалисты Магдалена Мучкова, Клара Блажкова и Ян Завиачич в сопровождении коллектива Ensemble Flair Baroque.
«Поэтическое облако, соединяющее различные стили, принесет душе слушателя не только радость, но и даст повод к размышлениям в дни главного праздника христианского календаря», – считает драматург музыкального цикла «Песней – к сердцу» Ян Рокита.
Великая суббота – шестой день Страстной седмицы посвящен погребению и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад. Верующие в Чехии и Моравии, как и весь христианский мир, готовятся в этот день встречать Воскресение Христово.
Мы предлагаем послушать запись фрагмента концерта, сделанную 12 апреля 2017 г. в евангелическом костеле Христа в Остраве.
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