В 2017 году исполнилось 40 лет со дня, когда перестало биться сердце Иржи Рейнбергера (Jiří Reinberger, 1914 - 1977) – чешского органного виртуоза, композитора и профессора пражского Музыкального факультета Академии изящных искусств, воспитавшего десятки чешских и заграничных органистов.
Иржи Рейнбергер родился в Брно, а часть детства провел в Голешове, где в местном костеле впервые и прикоснулся к клавишам величественного инструмента. Искусству органиста будущий прославленный исполнитель и композитор обучался в Брно, Праге и Лейпциге.
Позже, будучи уже признанным органистом-виртуозом и педагогом, Иржи Рейнбергер стал основателем Международных органных курсов Академии изящных искусств в Праге, а также добился внедрения в программу фестиваля Пражская весна конкурса органистов.
Как исполнитель Иржи Рейнбергер успешно концертировал в Чехословакии и за ее пределами – практически во всех европейских странах, в СССР, в Канаде и в Японии. В репертуаре органиста была старинная чешская музыка, произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также и современных композиторов. Непосредственно Иржи Рейнбергер является автором нескольких симфоний и концертов для органа с оркестром.
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