Иржи Рейнбергер родился в Брно, а часть детства провел в Голешове, где в местном костеле впервые и прикоснулся к клавишам величественного инструмента. Искусству органиста будущий прославленный исполнитель и композитор обучался в Брно, Праге и Лейпциге.

Позже, будучи уже признанным органистом-виртуозом и педагогом, Иржи Рейнбергер стал основателем Международных органных курсов Академии изящных искусств в Праге, а также добился внедрения в программу фестиваля Пражская весна конкурса органистов.

Как исполнитель Иржи Рейнбергер успешно концертировал в Чехословакии и за ее пределами – практически во всех европейских странах, в СССР, в Канаде и в Японии. В репертуаре органиста была старинная чешская музыка, произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также и современных композиторов. Непосредственно Иржи Рейнбергер является автором нескольких симфоний и концертов для органа с оркестром.