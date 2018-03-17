Олень слышит биение волчьего сердца

Прежде чем оправиться в свое большое осеннее турне, музыканты удостоились приглашения выступить в программе Радио Impuls на пражской О2 -Aрене, где регулярно появляются мировыe звезды, а позже дали ряд концертов в поддержку готовящегося альбома «Волчье сердце». Как оно бьется?

CD вышел в 2016 году. За четыре года своего существования команда разрослась с трех до семи человек. Гости альбома – начинающий певец вьетнамского происхождения Ву Чи и Kaтержина Мария Тиха. Музыкантов радует, когда им на концертах подпевают или поют с ними вместе, что не так сложно ввиду запоминающихся текстов и мелодий.

В песне «Небо дальше, чем казалось» узнаваема атмосфера чешской деревни, «Тунель» катапультирует слушателя в знойную Испанию, аргентинские ритмы звучат в «Ты излучаешь этот свет». В альбом также вошли «Солнцестояние», «Спокойна как вода», «Языческая», «Нас уже несут». Куда?