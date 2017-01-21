21-01-2017 | Ольга Васинкевич

Не всегда то, что кажется на первый взгляд поп-музыкой, ею в действительности является. Группа OK Band тому отличное подтверждение. Сочетая элементы новой волны, неоромантизма и электронной танцевальной музыки, в общем и целом они звучат как качественный техно-поп. Для старта они выбрали себе хорошую тематику, назвав свой дебютный альбом DISCO!. Его мы и послушаем в нашей передаче.

Когда вы берете в руки компакт-диск DISCO!, выпущенный к 30-летию с момента выхода первого альбома группы OK Band, на вас прямо веет атмосферой социалистической дискотеки. Но такое ощущение не совсем верно. Этот альбом весной 1985 года закрыл первую главу истории коллектива, который прошел трехлетний путь от прогрессивной музыки новой волны до техно-попа. Все записи, вышедшие на компакт-диске, аутентичные, никаких вам ремиксов и ремастерингов. Одним словом, вы почувствуете вкус времени, его звук и эстетику – да именно такова цель!

При этом появилась группа еще в далеком 1979 году в пражском районе Ганспаулка, откуда ведет происхождение великое множество чешских музыкальных коллективов. Рождению группы поспособствовало знакомство музыканта Владимира Кочандрле с певицей Марцелой Бржезиновой, а в 1980 году к ним присоединился гитарист Антонин Манда. Так как все музыканты были близки не только музыкально, но и идейно, то и представлялись они как Марцела ОК, Владимир ОК, Антонин ОК и так далее.

Сегодня это может показаться удивительным, но OK Band была одной из первой чехословацких групп, которых вдохновило творчество Дэвида Боуи и такими коллективами как Stranglers, Talking Heads и B 52´s, а посему относили они себя к направлению «новой волны». Автор репертуара и лидер группы Владимир Кочандрле даже считался чуть ли не гласом нового поколения нестандартных рок-коллективов.

Кстати, на новое музыкальное образование вскоре обратил внимание Михаэл Коцаб, и на протяжении целых четырех месяцев OK Band выступали на разогреве у таких монстров сцены как Pražský výběr. Так о группе скоро узнали по всей республике. Первый сингл группы вышел в 1982 году. Одной из программных в творчестве OK Band стала композиция Жижковская стена (Žižkovská zeď).