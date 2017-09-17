Новый старый Чайковский

Однако выдающийся композитор оставил еще семь симфонических программных зарисовок, которые, хотя и не достигают такой композиционной убедительности, как вышеуказанные знаменитые произведения, но, ввиду своей художественной силы и мелодической находчивости, характерной для почерка Чайковского, мы вновь возвращаемся к ним в современную эпоху, а они, в свою очередь, помогают заметно разнообразить драматургию симфонических оркестров.

Сегодня мы слушаем отрывки из произведений «Фатум» и «Манфред» в исполнении Симфонического оркестра Чешского радио.