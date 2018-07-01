Музыка из фильмов Милоша Формана

Огромный успех фильма «Амадей», который в 1985 году получил восемь статуэток «Оскар», в том числе «за сценическое воплощение, гармонирующее с моцартовской музыкой», не только усилил интерес к наследию великого композитора, но и сделал мир классики понятнее и ближе многим зрителям. Режиссер показал драму двух людей, захваченных музыкой как стихией, которая возносит их вверх и низвергает в пропасть. Он убеждает зрителя – ни одно другое явление не оказывает столь глубокого воздействия на человеческое существо, как гармония звуков.

В творчестве Милоша Формана музыка всегда играла огромную роль. Так было и еще в годы его работы в Чехословакии – начиная с лент «Конкурс» и «Горит, моя барышня» (российскому зрителю она известна под названием «Бал пожарных») и заканчивая фильмом «Любовные похождения блондинки», в котором прекрасно показана повседневная жизнь Чехословакии тех лет. В 50-е и 60-е годы прошлого века так называемый «чай с танцами» и танцевальные вечера под духовой оркестр служили самым распространенным народным развлечением.

В последний раз Милош Форман стоял за кинокамерой более десяти лет назад, когда в 2005 г. снимал в Испании фильм «Призраки Гойи». Музыку к этому фильму написал и исполнил Дэн Бауэр (Varhan Orchestrovich Bauer) со своим «Моментальным кинооркестром». Последней работой Милоша Формана стала постановка джаз-оперы И. Сухого и И. Шлитера «Хорошо оплаченная прогулка», над которой он работал вместе с сыновьями Петром и Матеем.