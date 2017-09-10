Музыка чешского композитора, столь близкая русскому ощущению

Лишь немногие, однако, знакомы с многочисленными композициями одной из ярчайших личностей чешского композиторского цеха второй половины XX века. В одном из интервью Вадим Петров признался, что «несмотря на то, что он стал чехом, его чувства остались в России, как и вся его семья, и его музыка очень близка русскому ощущению».

В альбом «Тарантелла», записанный в 2014 году, вошли интересные произведения - «Бескидский эпизод», «Русское евангелие»,«Джейн Эйр», «Лирический вальс». И они свидетельствуют об умении высказать, в данном случае в малой форме, что-то сокровенное и важное.