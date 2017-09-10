Музыка чешского композитора, столь близкая русскому ощущению

Лорета Вашкова
10-09-2017
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В Чехии трудно найти человека, у которого в голове временами не звучала бы музыка Вадима Петрова. Дошколятам мелодии чешского композитора, пианиста и педагога русского происхождения знакомы по замечательным мультфильмам о похождениях любимого Кротика и Сверчка, спектаклям знаменитого Театра Спейбла и Гурвинека, школярам – по «Крконошским сказкам», взрослым – по целому ряду радиопрограмм и телевизионных фильмов, в драматизм которых эмоциональная музыка Петрова внесла огромную лепту. В творческом багаже автора насчитывается более 1400 музыкальных произведений разных жанров.

Вадим Петров, Фото: Либор Кукал, Чешское радио - Радио ПрагаВадим Петров, Фото: Либор Кукал, Чешское радио - Радио Прага Лишь немногие, однако, знакомы с многочисленными композициями одной из ярчайших личностей чешского композиторского цеха второй половины XX века. В одном из интервью Вадим Петров признался, что «несмотря на то, что он стал чехом, его чувства остались в России, как и вся его семья, и его музыка очень близка русскому ощущению».

В альбом «Тарантелла», записанный в 2014 году, вошли интересные произведения - «Бескидский эпизод», «Русское евангелие»,«Джейн Эйр», «Лирический вальс». И они свидетельствуют об умении высказать, в данном случае в малой форме, что-то сокровенное и важное.

Лорета Вашкова
10-09-2017
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