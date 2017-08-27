Милан Дворжак - музыкант и электротехник

Как и многие другие творческие личности, Милан Дворжак не всегда был связан исключительно с искусством. Например, в 1958 году он окончил Электротехнический факультет Чешского технического университета. Но это вовсе не означает, что тогда он не имел ничего общего с музыкой. Напротив, с 10 лет на протяжении последующих восьми лет он изучал музыкальную теорию и игру на фортепиано в Музыкальной школе Леоша Яначека в Простейове. По окончании университета, Милан Дворжак не пошел работать электротехником, а дал свободу своей творческой душе и стал выступать с различными оркестрами – помимо прочего, в оркестре Иржи Прохазки, Зденека Бартака старшего, в оркестре Пражских городских театров.

На протяжении многих лет он посвятил свою творческую жизнь театру Светофор (Semafor), где сначала играл на пианино, а затем в 1968-69 годах руководил оркестром. В 1970-е годы он работал на Чехословацком телевидении, а с 1970 по 1981 годы занимал должность музыкального драматурга Чехословацкого радио, где принял участие в создании нескольких сотен звукозаписей. С 1993 года Милан Дворжак преподает в Консерватории Ярослава Ежека в Праге.

Милан Дворжак стал известен не только в качестве исполнителя, но и композитора, написав целый ряд произведений для Ханы Хегеровой, Эвы Пиларовой и других исполнителей, а также множество мелодий к фильмам, телевизионным и театральным постановкам.

Сегодня мы с вами слушаем его фортепианные джазовые этюды.