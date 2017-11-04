Марта Кубишова навсегда покинула сцену

Первым хитом Кубишовой стала именно эта песня - «Loudá se půlměsíc» («Медлит полумесяц»). Дело было в середине 60-х гг., Марта только-только стала членом театра Рококо и, казалось, ничто уже не сможет помешать ошеломляющей карьере юной певицы.

Став лауреатом музыкальной премии «Золотой соловей», Кубишова в начале 1968-го года создает вместе с Геленой Вондрачковой и Вацлавом Нецкаржем группу Golden Kids. Трио популярных чехословацких певцов записывает ряд пластинок, дает концерты дома и за границей. Иронией судьбы, одним из хитов становится песня с названием «Времена начинают меняться».

А времена и в самом деле меняются. В 1968 г. Чехословакию оккупируют войска Варшавского договора, наступает эпоха нормализации. Одним из символов противостояния становится песня Кубишовой «Молитва для Марты».

Еще в 1969 году Кубишова записывает сольную пластинку «Сонги и баллады», однако «Золотого соловья» получает уже не в Люцерне под звук аплодисментов, а в редакции журнала «Млады свет».

Начиная с февраля 1970 года, Кубишовой официально запрещено выступать, и она надолго исчезает из виду. Два долгих десятилетия талантливая певица работает в ЖКХ, клеит бумажные пакеты, заботится о дочери, а также ведет активную политическую деятельность, становится подписантом «Хартии 77». Ее звезда снова восходит только с началом бархатной революции. Кубишова впервые появляется на публике рядом с будущим президентом Вацлавом Гавелом, на балконе здания Мелантрих на заполненной до отказа Вацлавской площади, исполняя при этом чехословацкий гимн и свою «Молитву».

Тогда, в 47 лет, Марта Кубишова вновь возвращается на сцену. Записывает ряд альбомов, активно занимается благотворительностью, выступает в театре Унгельт. Из рук Вацлава Гавела получает Медаль «За заслуги».

Последний альбом Кубишовой носит название «Соул», и был выпущен в 2016 году.