14-01-2017 | Лорета Вашкова

Выдающийся чешский гитарист и композитор Штепан Рак родился прямо … на советском танке, одном из освобождавших Чехословакию в период Второй мировой войны. Его мать Василина Сливкова, родом из Закарпатской Руси, служила в Красной армии. Судьба сложилась так, что роды застигли ее под конец войны в самом неподходящем месте для рождения потомка. Штепана с матерью разлучила болезнь и война, и будущего музыканта, который снискал славу одного из ведущих классических гитаристов в мире, усыновили чешские родители. Сегодня мы представим CD «Pražské kytarové kvarteto» Пражского гитарного квартета.

Это двойной музыкальный портрет: Штепана Рака, на сей раз в качестве композитора, так же как и его многолетнего английского друга Джона Уильяма Дуарте (Дюарте), уже ушедшего из жизни и написавшего более 140 произведений для гитары и лютни. Оба композитора принадлежат к категории исполнителей-виртуозов.

В альбом вошли такие произведения Рака как «Чешские сказки», Taranto и Rumba – последние автор посвятил Пражскому гитарному квартету. Дуарте так же поступил с трехчастным Concerto Demokratico, украсившим данный CD. «Демократическое» название, к слову, никоим образом не отсылает к политическому сюжету; произведение проникнуто ароматом джаза и позволяет проявить виртуозность всем членам этого незаурядного квартета, в исполнении которого вы услышите также другие композиции.

Опусы Штепана Рака пользуются в Чехии большой популярностью. Taranto, с которого мы начнем прослушивание альбома, вдохновлено сериалом Курро Хименес.