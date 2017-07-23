Именно там в итоге оказалась музыкальная семья Бенда из городка Бенатки-над-Езерой. Первым в ряду «музыкальных мигрантов» стал Франтишек Бенда, родившийся 22 ноября 1709 г. в семье ткача, причем его отец, Ян Иржи Бенда, сам был музыкантом-самоучкой.

Однако в Пруссию Франтишек попал не сразу – в юности он пел в храмах Праги и Дрездена. В октябре 1726 г. 17-летний студент пражской семинарии иезуитов тайно бежит в Вену. Семь лет он скитается по австрийской столице из одного музыкального коллектива в другой – ведь тогда каждый уважающий аристократ заводил собственный домашний оркестр. После Вены он побывает во Вратиславе, Варшаве, Дрездене, пока в 1733 г. не попадет наконец в придворный оркестр прусского кронпринца Фридриха – будущего Фридриха II, прозванного «королем-музыкантом». Проникнуть в ряды оркестрантов Бенде помогла рекомендация его друга-флейтиста.

Карьера шла успешно – Фридрих так полюбил своего чешского скрипача, что в 1742 г. по личному приглашению короля в Берлин – а в 1740 г. Фридрих занял престол – переезжают родители Франтишека, а его 19-летний брат, будущий знаменитый композитор Иржи Антонин Бенда, получил место второй скрипки в прусской королевской капелле.

Спустя почти 40 лет, в 1771 г. Франтишек Бенда дослужился до концертмейстера берлинской королевской прусской придворной капеллы, оставаясь на этой должности до конца жизни. Составленная автобиография открывает перед читателем мир придворных музыкантов, служа интереснейшим свидетельством жизни музыкантов Центральной Европы и прусского двора середины XVIII в.

Скончался Франтишек Бенда 7 марта 1786 г. на 77-м году жизни. Его дочь Мария Каролина продолжила дело отца, став не только известной пианисткой и певицей, но и композитором.

Франтишек Бенда был не только замечательным скрипачом, но автором инструментальных композиций, вобравших опыт музыкальной Праги, Дрездена, Вены. Образцами для Бенды были Вивальди и Тортини. И хотя музыковеды называют композитора «консервативным», «накрепко связанным с эпохой барокко», он, тем не менее, считается предвозвестником классицизма.

Из произведений Франтишека Бенды до нас дошли 15 скрипичных концертов, симфонии, в том числе в неаполитанском стиле, сонаты для скрипки, флейты или других инструментов и бассо континуо, трио-сонаты, каприччио и другие произведения. Мы слушаем концерт для флейты с оркестром.