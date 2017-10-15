Квартет, рожденный на берегу Тихого океана

Уроженец Моравии сочинял для Голливуда

После «аншлюса» Австрии еврейский композитор и автор пяти успешных опер был вынужден остаться в США, а именно в Калифорнии. В Америке Корнгольда уже знали, он успел прекрасно зарекомендовать себя не только как автор музыки к фильму «Сон в летнюю ночь», с 1934 года являясь одним из главных авторов, писавших симфоническую музыку к масштабным голливудским проектам.

В 1937 году уроженец Брно даже удостоился «Оскара» за лучшую музыку к фильму Antony Adverse («Энтони неудачник»).

Вы услышите Струнный квартет № 3 ре мажор, написанный композитором на чужбине в 1944 - 1945 гг., в исполнении Квартета им. Яначека. Сидя по вечерам за письменным столом в Санта-Монике, расположенной на берегу Тихого океана, Эрих Корнгольд наблюдал за светом машин, увозивших рабочих из Лос-Анджелеса на авиазавод Lockheed в Северном Голливуде, и говорил своей жене: «Скоро Гитлеру будет, наконец, «капут».