Квартет, рожденный на берегу Тихого океана

Уроженец исторической столицы Моравии Брно Эрих Вольфганг Корнгольд – пример одного из ярчайших юных талантов в истории музыки. Даже трудный характер, как и чрезмерная требовательность Густава Малера не помешали представителю «послевагнеровской пятерки» увидеть в мальчике гения. Вторую фортепианную сонату Корнгольдa - aвтору было всего лишь 13 лет, на многих известных сценах Европы исполнял сам Артур Шнабель. И, конечно, совсем не потому, что отцом юного дарования был известный венский критик Юлиус Корнгольд.
После «аншлюса» Австрии еврейский композитор и автор пяти успешных опер был вынужден остаться в США, а именно в Калифорнии. В Америке Корнгольда уже знали, он успел прекрасно зарекомендовать себя не только как автор музыки к фильму «Сон в летнюю ночь», с 1934 года являясь одним из главных авторов, писавших симфоническую музыку к масштабным голливудским проектам.
В 1937 году уроженец Брно даже удостоился «Оскара» за лучшую музыку к фильму Antony Adverse («Энтони неудачник»).
Вы услышите Струнный квартет № 3 ре мажор, написанный композитором на чужбине в 1944 - 1945 гг., в исполнении Квартета им. Яначека. Сидя по вечерам за письменным столом в Санта-Монике, расположенной на берегу Тихого океана, Эрих Корнгольд наблюдал за светом машин, увозивших рабочих из Лос-Анджелеса на авиазавод Lockheed в Северном Голливуде, и говорил своей жене: «Скоро Гитлеру будет, наконец, «капут».