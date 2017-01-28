28-01-2017 | Лорета Вашкова

Упоминание имени некогда популярной чешской певицы Иветы Бартошовой, трижды удостоившейся престижной музыкальной премии «Золотой соловей», у многих чехов вызывает грусть. Изначальный образ романтической и непосредственной девушки, закрепившийся за ней в 1980-е годы, постепенно бледнел и стирался. После «бархатной» революции пoп-дива не сумела удержать свои позиции: она разминулась со "своим" композитором, и ее песенный репертуар не отличался особой оригинальностью; не была устроена также ее личная жизнь. Три года назад Бартошова в возрасте 48 лет совершила самоубийство, бросившись под поезд на окраине Праги.

Трагедии предшествовали многочисленные нервные срывы и алкоголизм, из-за которых она лечилась в психиатрической больнице и стала, как подчеркивали критики, «легкой добычей» для бульварной прессы. Сегодня вы услышите последний студийный альбом Иветы Бартошовой «Красивая незнакомка», который вышел уже после ее смерти – дань памяти исполнительницы, обладавшей харизмой и потерявшей себя саму.

В него вошли такие песни как «Незабудка», «Потеря памяти», «Вверх вниз», «Ночь – королевство». Как и «Любовь моя» из знаменитого чешского мюзикла 1973 г. «Ночь на Карлштейне», в котором двум представительницам прекрасного пола удается, помимо прочего, весьма ловко обойти строжайший запрет императора Kарла IV о пребывании женщин на замке Карлштейн.