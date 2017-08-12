Возник этот ансамбль, предпочитающий музыку в стиле хард-рок, но в более мягком варианте, приближающемся к поп-музыке, в 70-е годы прошлого столетия. Основателем группы и ее бессменным лидером является Олдржих Ржига.

Изначально ансамбль назывался – «Mahagon» и выступал в Центральной Чехии, но был запрещен властями в 1974 году. Союз музыкантов возродился в 1975 году. С этого момента, и с легкой руки ударника Анатолия Когоута, группа называется «Katapult».

За длительную и успешную историю своего существования группа «Katapult» отыграла около 7000 концертов. По количеству проданных дисков этот ансамбль отстает только от группы «Olympic», еще одного чешского легендарного ансамбля-старожила. Дважды – в 1979 и 1980 годах, «Katapult» побеждала в конкурсе «Золотой соловей».