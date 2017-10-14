J.A.R. в период «Обострения добра»

О чешской фанк-группе J.A.R. уже было сказано немало. Чего и скрывать – ребята были помоложе и на публике появлялись почаще. Сегодня это чешские фанк-мастодонты, которые, однако, не забывают старое доброе правило – не будешь появляться перед народом, и о тебе скоро забудут.
Если поставить новую пластинку группы J.A.R. «Обострение добра» (Eskalace dobra), которая вышла, спустя шесть лет молчания, весной 2017 года, то и не скажешь, что группа на сцене уже 28 лет! Звучит все по-прежнему свежо, ново, и, конечно же, качественно.
Тексты песен, как всегда, радуют не только рифмовкой и каламбурами, но и трудно воспринимаемыми с первого взгляда словесными изворотами. Что и говорить – с далекого 1989-го, когда группа и родилась в Праге, много воды утекло. Так что главная задача музыкантов не сбиться с дороги на пути активной рефлексии.
Как всегда много искристых шуток, приколов, иронии, взять хотя бы композицию о нацистах «Когда у тебя перед Москвой закончился первитин». Собственно, слушайте и делайте выводы сами.