J.A.R. в период «Обострения добра»

Ольга Васинкевич
14-10-2017
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О чешской фанк-группе J.A.R. уже было сказано немало. Чего и скрывать – ребята были помоложе и на публике появлялись почаще. Сегодня это чешские фанк-мастодонты, которые, однако, не забывают старое доброе правило – не будешь появляться перед народом, и о тебе скоро забудут.

Если поставить новую пластинку группы J.A.R. «Обострение добра» (Eskalace dobra), которая вышла, спустя шесть лет молчания, весной 2017 года, то и не скажешь, что группа на сцене уже 28 лет! Звучит все по-прежнему свежо, ново, и, конечно же, качественно.

Тексты песен, как всегда, радуют не только рифмовкой и каламбурами, но и трудно воспринимаемыми с первого взгляда словесными изворотами. Что и говорить – с далекого 1989-го, когда группа и родилась в Праге, много воды утекло. Так что главная задача музыкантов не сбиться с дороги на пути активной рефлексии.

Как всегда много искристых шуток, приколов, иронии, взять хотя бы композицию о нацистах «Когда у тебя перед Москвой закончился первитин». Собственно, слушайте и делайте выводы сами.

Ольга Васинкевич
14-10-2017
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