Музыкальная карьера Ивоне Прженосилове была короткой, но весьма насыщенной.

Благодарные слушатели вспоминают о ее выступлениях до сих пор и с удовольствием смотрят записи, когда их прокручивают по телевидению.

Активно пела и концертировала Ивоне Прженосилова с 1964 по 1968, потом певица эмигрировала, будучи за пределами своей родины сначала она работала стюардессой, а потом ведущей Радио Свободная Европа.