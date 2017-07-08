Ивоне Прженосиловой – 70 лет

Либор Кукал
08-07-2017
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Чешская ведущая и певица Ивоне Прженосилова, являющаяся основоположником чешского ритм-блюза, отпраздновала свое 70-летие.

Ивоне Прженосилова, Фото: ЧТ24Ивоне Прженосилова, Фото: ЧТ24 Музыкальная карьера Ивоне Прженосилове была короткой, но весьма насыщенной.

Благодарные слушатели вспоминают о ее выступлениях до сих пор и с удовольствием смотрят записи, когда их прокручивают по телевидению.

Активно пела и концертировала Ивоне Прженосилова с 1964 по 1968, потом певица эмигрировала, будучи за пределами своей родины сначала она работала стюардессой, а потом ведущей Радио Свободная Европа.

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