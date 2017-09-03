Итальянские ноты чешского барокко

Ян Йозеф Игнац Брентнер – еще одно незаслуженно забытое имя, еще одна непрочитанная глава в истории чешского барокко. А между тем в 20-30-е годы XVIII века произведения этого чешского композитора были известны не только в Центральной Европе, но с миссионерами-иезуитами проникали даже в Южную Америку – на территорию сегодняшней Боливии, где до сих пор хранится несколько его партитур.
За неполные пять лет он выпустил четыре сборника своих сочинений, став первым богемским композитором, чьи произведения были изданы типографским способом в Праге. Самым ранним сборником Брентнера считается собрание духовных опер Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), где в арии da capo уже отчетливо прослеживается влияние итальянской музыки того времени.
Он писал духовные арии и инструментальные концерты, а в инвенциях Брентнера в полной мере проявился его великолепный мелодический дар, сформировавшийся под влиянием итальянской музыки той эпохи.
О жизни Яна Брентнера нам известно немного. Он родился 3 ноября 1689 года недалеко от Пльзеня, в городке Добржаны, в семье местного старосты. Сведений о том, где он учился музыке, в истории не сохранилось. Известно, что в 1720 году он жил в Праге, в Малой Стране. Руководил капеллой костела св. Франциска Ассизкого – орденского храма чешского Ордена рыцарей креста с красной звездой, который и сегодня в двух шагах от Карлова моста. Брентнер писал композиции для оркестра графа Туна и траурные мотеты для иезуитов храма св. Николая. Жизнь композитора оборвалась трагически в 52-летнем возрасте – 28 июня 1742 года он утонул, купаясь в реке родного города. Обстоятельства его гибели не известны.
К счастью, до наших дней дошла удивительная, мелодичная, по-итальянски легкая и в то же время философская музыка Яна Йозефа Игнаца Брентнера, в которой отразилась причудливость и противоречивость прекрасной и страшной эпохи барокко.