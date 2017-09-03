Итальянские ноты чешского барокко

За неполные пять лет он выпустил четыре сборника своих сочинений, став первым богемским композитором, чьи произведения были изданы типографским способом в Праге. Самым ранним сборником Брентнера считается собрание духовных опер Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), где в арии da capo уже отчетливо прослеживается влияние итальянской музыки того времени.

Он писал духовные арии и инструментальные концерты, а в инвенциях Брентнера в полной мере проявился его великолепный мелодический дар, сформировавшийся под влиянием итальянской музыки той эпохи.

О жизни Яна Брентнера нам известно немного. Он родился 3 ноября 1689 года недалеко от Пльзеня, в городке Добржаны, в семье местного старосты. Сведений о том, где он учился музыке, в истории не сохранилось. Известно, что в 1720 году он жил в Праге, в Малой Стране. Руководил капеллой костела св. Франциска Ассизкого – орденского храма чешского Ордена рыцарей креста с красной звездой, который и сегодня в двух шагах от Карлова моста. Брентнер писал композиции для оркестра графа Туна и траурные мотеты для иезуитов храма св. Николая. Жизнь композитора оборвалась трагически в 52-летнем возрасте – 28 июня 1742 года он утонул, купаясь в реке родного города. Обстоятельства его гибели не известны.

К счастью, до наших дней дошла удивительная, мелодичная, по-итальянски легкая и в то же время философская музыка Яна Йозефа Игнаца Брентнера, в которой отразилась причудливость и противоречивость прекрасной и страшной эпохи барокко.