Исследуя глубину неосознанного

Спустя всего лишь полгода после основания UJD в нее перешли два члена ставшей легендой в Чехии теплицкой же группы FPB. На сегодняшний день из первоначального состава в этой интересной команде остались лишь Индржих Доланский и Mирослав Ванек. Несмотря на то, что у многих слушателей эта музыка вызывает впечатление хаотической импровизации, исполнители во всех случаях заранее снабжены нотной записью песен.

Группа выдала девять студийных альбомов, два СD «best of», две записи живых концертов, еще один концерт на DVD, приуроченный к 20-летию Už jsme doma. На DVD был выпущен и документальный фильм об истории группы. Помимо этого, члены этого «батискафа», исследующего глубины неосознанного, участвуют в кино- и театральных проектах и других программах художественной направленности.

Предлагаем вашему вниманию альбом Uši, вышедший в свет в 1999 году. В него вошли песни «Река», «Ковбойская», «Страх», «Уши», ставшие лейтмотивом всего альбома, и другие. Авторы этих музыкальных зарисовок размышляют об одиночестве, о том, что кажущееся столь простым на деле так недостижимо. О тишине, разрастающейся в нас, о том, что мы стремимся услышать, но не можем ...