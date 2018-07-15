Hrady CZ – музыка в исторических декорациях

Билет на фестиваль позволяет зрителям возможность не только побывать на концертах, но и осматривать памятники старины. С прошлого года устроители мероприятия и Национальный институт охраны памятников стремятся заинтересовать гостей и другими достопримечательностями в местах проведения этого «кочующего» фестиваля.

После первого концерта в замке Точник вокалисты и музыкальные коллективы будут каждую пятницу и субботу выступать в кулисах таких живописных исторических памятников как Кунетицка Гора, Швиглов, Рожмберк-над-Влтавой, Бездез, Вевержи, Градец-над-Моравици и Боузов.

В нашей программе «музыкальное воскресенье» мы представим вам некоторых из звезд фестиваля этого года.

Томаш Клус – талантливый автор и исполнитель, заслуживший любовь публики неординарными текстами своих песен, среди которых особой популярностью пользуется «Нина».

В числе других исполнителей в замке Точник выступит группа Monkey Business – это один из наиболее известных чешских музыкальных коллективов, исполняющих поп и фанк.

Замок Боузов для музыки и кино

Романтический замок Боузов, в котором разворачивалось действие многих чешских фильмов, привлек своими красочными кулисами один из наиболее самобытных чешских коллективов. Хотя группе J.A.R. исполнилось уже 28 лет, она постоянно удивляет своих поклонников новыми творческими находками. Мы предлагаем вам одну из ранних композиций коллектива под названием «Это неточно».

У чешской рок-группы «Пражский отбор» (Pražský výběr), основанной клавишником и вокалистом Михаэлом Коцабом, непростая судьба. В 1983–1986 гг. власти ЧССР запретили музыкантам работать, и они смогли вернуться к концертной деятельности только во второй половине 80-х. После «бархатной» революции коллектив выступал лишь от случая к случаю. В 2006 г. из-за конфликта между двумя фронтменами – Михаэлом Коцабом и гитаристом Михаэлом Павличеком группа распалась. Со временем, однако, споры утихли, и сегодня «Пражский отбор» выступает в своем прежнем составе.

Зрители, бывавшие на концертах Ленни, уверены, что ее выступления – это больше, чем просто музыка. Это – настоящее творческое событие. Дебютный альбом певицы Hearts вызвал шквал хвалебных рецензий. А песня Hell.o возглавила итальянский хит-парад.

«Срок гарантии». Так называется песня, которая четыре года назад принесла славу мужской поп-группе «Слеза» (Slza). Эта композиция тоже прозвучит на фестивале этого года. Увидеть выступление коллектива собственными глазами можно уже через неделю на Кунетицкой Горе.

Снова на сцене «Йожин з бажин»

Песни Ивана Младека и его Banjo band стали в Чехии по-настоящему народными. У его полных юмора текстов и незамысловатых мелодий – тысячи поклонников. Песня «Йожин з бажин» («Йожин из болот») стала хитом и за пределами страны, в том числе в России, где на ее мелодию положили слова «Путин, Путин едет в Пикалево». В этом году чешского «Йожина» исполнила на своем концерте в Праге прославленная американская группа Metallica.

На фестивале Hrady CZ зрители смогут увидеть и немало других коллективов, а мы поделились с вами тем, что смогли включить в нашу сегодняшнюю программу. Надеемся, что она вам понравилась, и вы снова присоединитесь к нам через неделю.