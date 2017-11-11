Группа «Argema» - «Миллион мечтаний»

Музыкальный коллектив «Argema» «появился на свет» в 1982 году благодаря стараниям Йозефа Павки, Збынека Горака, Карела Голомача, Славека Боровички, Олды Гистра и Ярды Павелки. Свое первое официальное выступление музыканты, пройдя чистилищем специальной «разрешительной комиссии», отыграли уже в 1983 году. С 1984 года группа начинает формировать репертуар из собственных песен, что также не слишком-то приветствовалось номенклатурой. Однако упорство одержало верх.

В нашей программе мы будем слушать песни из альбома «Миллион мечтаний» 1999 года. В упомянутом сезоне группа получила бронзовую статуэтку конкурса «Золотой Отто» журнала «Браво», а также отыграла рекордное на тот момент количество концертов – 156.