Группа «Argema» - «Миллион мечтаний»

Сегодня мы слушаем песни чешской рок-группы «Argema» из города Угерске Градиште. Название группа позаимствовала у африканской ночной бабочки. Причем во времена «глубокого социализма» музыкантам пришлось доказывать, что речь идет именно о насекомом, а не каком-то англоязычном названии, которые коммунистическими властями были запрещены.
Музыкальный коллектив «Argema» «появился на свет» в 1982 году благодаря стараниям Йозефа Павки, Збынека Горака, Карела Голомача, Славека Боровички, Олды Гистра и Ярды Павелки. Свое первое официальное выступление музыканты, пройдя чистилищем специальной «разрешительной комиссии», отыграли уже в 1983 году. С 1984 года группа начинает формировать репертуар из собственных песен, что также не слишком-то приветствовалось номенклатурой. Однако упорство одержало верх.
В нашей программе мы будем слушать песни из альбома «Миллион мечтаний» 1999 года. В упомянутом сезоне группа получила бронзовую статуэтку конкурса «Золотой Отто» журнала «Браво», а также отыграла рекордное на тот момент количество концертов – 156.