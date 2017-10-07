Где ты, девонька моя, подруга давняя?

Членов фольклорного ансамбля во главе с Руженой Сршневой объединяет восхищение перед неиссякаемым богатством старинных напевов, простых, но в то же время живых и проникновенных текстов, передающих особенности восприятия жизни жителей Южной и Юго -Западной Чехии. Перед песнями, излучающими радость и надежду, о любви в самых разнообразных ее проявлениях. В альбом «Девонька моя, подруга давняя» (Má panenko starodávna) поэтому вошли песни, собранные в этом регионе. Исключением является ярмарочная песня «Разлука Господа с матерью своей» из моравского сборника Франтишека Сушила.
Интересна и песня, авторство которой приписывается поэту и священнику, ставшему деятелем чешского национального возрождения, Ф. Вацеку –Каменицкому. Что же до «Девоньки моей, подруги давней», она существует во многих вариантах и известна по всей стране.
А вот родственниц свадебной песни «Хмель, хмелек» следует искать в Польше. Скорее всего, ее привезли на юго-запад Чехии поляки, взятые в плен Бржетиславом I при осаде крепости Ходеч в 1039 году. Конечно, нам не обойтись и без первого для многих детишек урока арифметики в виде шутливой «Было у бабушки четыре яблочка»/Měla babka štyry jabka, которую с давних пор поют со своими чадами родители, объясняя им, как поровну разделить эти самые яблоки между двумя детьми.