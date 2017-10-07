Где ты, девонька моя, подруга давняя?

Интересна и песня, авторство которой приписывается поэту и священнику, ставшему деятелем чешского национального возрождения, Ф. Вацеку –Каменицкому. Что же до «Девоньки моей, подруги давней», она существует во многих вариантах и известна по всей стране.

А вот родственниц свадебной песни «Хмель, хмелек» следует искать в Польше. Скорее всего, ее привезли на юго-запад Чехии поляки, взятые в плен Бржетиславом I при осаде крепости Ходеч в 1039 году. Конечно, нам не обойтись и без первого для многих детишек урока арифметики в виде шутливой «Было у бабушки четыре яблочка»/Měla babka štyry jabka, которую с давних пор поют со своими чадами родители, объясняя им, как поровну разделить эти самые яблоки между двумя детьми.