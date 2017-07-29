На восьмидесятом году жизни, полгода не дотянув до юбилея, в 2013 г. со сцены жизни ушел легендарный чешский джазовый гитарист и композитор Рудольф Дашек. О том, как молчун Дашек провоцировал его своеобразной техникой исполнения, своим джазовым стаккато, как и подходом к интерпретации композиций, в 1979 году в журнале Melodie roku вспоминал его многолетний немецкий коллега-гитарист, яркий представитель европейского джаз-рока Тото Бланке. Бланке принадлежал к числу тех музыкантов, с которыми у Дашека сложилось особенно плодотворное сотрудничество. Вместе с ним они записали пять альбомов, в которые вошли импровизации, бибоп, самба и даже переработанные мелодии славянских танцев.
В Чехии, однако, более известны и востребованы инструментальные дуэты в составе зачастую непредсказуемой гитары Дашека и флейты или саксофона феноменального мультинструменталиста Иржи Стивина 1970–х лет. Их дуэт под названием Tandem был поразительным явлением чешской джазовой сцены, о чем свидетельствует диск с записью концерта на джазовом фестивале 1974 года в Любляне.
«Tandem выступал почти на всех значимых джазовых смотрах, неизменно поражая публику спонтанным развертыванием интереснейшего диалога между этими двумя выдающимися личностями», вспоминал публицист Любомир Доружка.
Сотрудничал Рудольф Дашек также с легендарным биг-бэндом Чешского радио «под предводительством» Густава Брома и с ярким контрабасистом Иржи Мразом, позже эмигрировавшим в США. Записал множество пластинок, в том числе диск «Диалоги» в 1979 г. совместно с известными зарубежными музыкантами. Получил международное признание в качестве солиста группы AllStarBand на джазовом фестивале в Бильзене. В 2003 году стал гостем фестиваля «Пражская весна» в пражском Lucerna Music Bar. В нaшем эфире прозвучит композиция «Теперь ты знаешь» из альбома Con Alma 1994 г., записанного Дашеком с еще одним известным чешским джазменом, пианистом Карелом Ружичкой.
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