Дуэт Tandem

В Чехии, однако, более известны и востребованы инструментальные дуэты в составе зачастую непредсказуемой гитары Дашека и флейты или саксофона феноменального мультинструменталиста Иржи Стивина 1970–х лет. Их дуэт под названием Tandem был поразительным явлением чешской джазовой сцены, о чем свидетельствует диск с записью концерта на джазовом фестивале 1974 года в Любляне.

«Tandem выступал почти на всех значимых джазовых смотрах, неизменно поражая публику спонтанным развертыванием интереснейшего диалога между этими двумя выдающимися личностями», вспоминал публицист Любомир Доружка.

Сотрудничал Рудольф Дашек также с легендарным биг-бэндом Чешского радио «под предводительством» Густава Брома и с ярким контрабасистом Иржи Мразом, позже эмигрировавшим в США. Записал множество пластинок, в том числе диск «Диалоги» в 1979 г. совместно с известными зарубежными музыкантами. Получил международное признание в качестве солиста группы AllStarBand на джазовом фестивале в Бильзене. В 2003 году стал гостем фестиваля «Пражская весна» в пражском Lucerna Music Bar. В нaшем эфире прозвучит композиция «Теперь ты знаешь» из альбома Con Alma 1994 г., записанного Дашеком с еще одним известным чешским джазменом, пианистом Карелом Ружичкой.