Дворжак – рождение серенады

В этот период своей жизни Дворжак служит органистом в пражском костеле св. Войтеха и одновременно получает в городском магистрате документы, подтверждающие его «бедное положение». Это – необходимое условие, чтобы подать прошение на получение австрийской государственной стипендии – к заявлению композитор прикладывает целую кипу своих произведений — две симфонии, оркестровые увертюры, песни, камерную музыку. Комиссия, в которую входил никто иной как Иоганнес Брамс, смогла разглядеть «истинный и оригинальный талант», что и было отражено в отзыве. И молодой музыкант получает желанную финансовую поддержку от министерства культуры и даже стажировку в Вене. Серенада появляется на свет всего за одиннадцать дней, в мае 1875 г., а уже 10 декабря 1876 г. состоится ее премьера в Праге, в зале «Жофин».

Совершенная по форме, серенада в то же время создана на одном дыхании и пронизана романтическим волнением. Интимность камерной музыки облечена в развернутую симфоническую форму, позволяющую называть этот опус симфониеттой для струнных. Финал возвращает к Larghetto первой части, что придает завершенность всему произведению.

Серенада для струнных ми мажор Антонина Дворжака звучит в исполнении камерного филармонического оркестра под управлением Вацлава Нойманна.