Дворжак – рождение серенады

Катерина Айзпурвит
05-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Серенаду для струнных ми мажор Антонин Дворжак пишет в счастливую пору своей жизни. 33-летний композитор недавно женился на Анне Чермаковой, и они ждут появления на свет первенца.

Антонин Дворжак, Фото: открытый источникАнтонин Дворжак, Фото: открытый источник В этот период своей жизни Дворжак служит органистом в пражском костеле св. Войтеха и одновременно получает в городском магистрате документы, подтверждающие его «бедное положение». Это – необходимое условие, чтобы подать прошение на получение австрийской государственной стипендии – к заявлению композитор прикладывает целую кипу своих произведений — две симфонии, оркестровые увертюры, песни, камерную музыку. Комиссия, в которую входил никто иной как Иоганнес Брамс, смогла разглядеть «истинный и оригинальный талант», что и было отражено в отзыве. И молодой музыкант получает желанную финансовую поддержку от министерства культуры и даже стажировку в Вене. Серенада появляется на свет всего за одиннадцать дней, в мае 1875 г., а уже 10 декабря 1876 г. состоится ее премьера в Праге, в зале «Жофин».

Совершенная по форме, серенада в то же время создана на одном дыхании и пронизана романтическим волнением. Интимность камерной музыки облечена в развернутую симфоническую форму, позволяющую называть этот опус симфониеттой для струнных. Финал возвращает к Larghetto первой части, что придает завершенность всему произведению.

Серенада для струнных ми мажор Антонина Дворжака звучит в исполнении камерного филармонического оркестра под управлением Вацлава Нойманна.

Катерина Айзпурвит
05-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
«Славянские танцы» Антонина Дворжака, Фото: открытый источник

«Славянские танцы» – шедевр по заказу

Создание «Славянских танцев» Антонином Дворжаком не было спонтанным действием, он писал их по заказу известного немецкого музыкального издателя…
Эрих Вольфганг Корнгольд, фото: Youtube

Квартет, рожденный на берегу Тихого океана

Уроженец исторической столицы Моравии Брно Эрих Вольфганг Корнгольд – пример одного из ярчайших юных талантов в истории музыки. Даже трудный…
Леопольд Кожелуг

Вена в богемской партитуре

Если вы мечтаете оказаться в австрийской столице XVIII века, вас без труда туда перенесет музыка Леопольда Кожелуга, вобравшая все…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL