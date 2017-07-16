Долгая музыка Болеслава Вомачки

Катерина Айзпурвит
16-07-2017
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Болеслав Вомачка появился на свет, когда его город Млада Болеслав еще носил название Юнгбунцлау, а империей правил Франц Иосиф. Скончался композитор, когда во главе социалистической Чехословакии стоял Густав Гусак. Жизнь композитора оказалась долгой и вряд ли была простой.

Болеслав Вомачка, Фото: Archiv © NADACE LANGHANS PRAHA, www.langhans.czБолеслав Вомачка, Фото: Archiv © NADACE LANGHANS PRAHA, www.langhans.cz Будущий композитор родился 130 лет назад – 28 июня в 1887 г. в музыкальной семье. Учился в Карловом университете на юридическом и одновременно в Пражской консерватории по классу органа. Композицию изучал под руководством Витезслава Новака, вокалу обучался у Йозефа Круммера и регулярно пел в костеле свв. Кирилла и Мефодия в пражском районе Карлин. В 1913 г., окончив университет, начал работать помощником адвоката в Таборе.

В 1919 г., уже в независимой Чехословакии, поступил на службу в министерство социальных вопросов, которое оставил в годы оккупации и куда вернулся после войны. С 1949 г. работал в министерстве культуры.

Это – одна биография. Вторая жизнь Болестава Вомачки была посвящена музыке и журналистике. Он был редактором нескольких чешских и иностранных изданий, включая Lidové noviny и L'Europe Centrale, считался одним из самых серьезных чешских музыкальных критиков, уважающих традиции и вместе с тем всегда остающихся современным. Благодаря ему на мировых концертных площадках зазвучали произведения Леоша Яначека, Йозефа Сука, Отакара Острчила.

В своем родном городе Вомачка руководил хором «Болеслав», стал одним из основателей Общества современной музыки, Союза авторских прав и Союза театральных художников, преподавал музыкальные дисциплины на философском факультете Карлова университета.

В 1924 г. Вомачку приняли в ряды Чехословацкой академии наук и искусств. В годы социализма награды также не обходили его стороной – в 1955-м он получил звание заслуженного артиста, а в 1957 г. орден Труда.

Несмотря на бурную деятельность, Болеслав Вомачка всю жизнь, еще с гимназических времен, сочинял музыку, и помимо небольших композиций оставил несколько крупных произведений.

Бюст Болеслава Вомачки на пражском Вышеграде, Фото: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0Бюст Болеслава Вомачки на пражском Вышеграде, Фото: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0 В годы Первой республики он считался представителем молодого поколения композиторов. Его опера «Водяной» по мотивам произведения Карела Яромира Эрбена в 1937 г. зазвучала на сцене в Национального театра. В социалистической Чехословакии Вомачку не обошла стороной необходимость создавать лояльные режиму произведения. В 1951 г. он пишет кантату «Знамя мира над Дуклой», в следующем – «Бойку-партизанку».

Как многие композиторы той эпохи, он обращается к историческим сюжетам – в 1957 г. на свет появилась его опера «Болеслав I» о чешском князе, брате святого Вацлава, и, кстати, тезке композитора. К его наследию относятся также оркестровые и фортепьянные композиции, симфонии, песни.

Скончался Болеслав Вомачка 28 июня 1978 г. на 92-м году жизни. Его могилу в Пантеоне Вышеграда венчает бюст – жестко вылепленное серое лицо, изборожденное следами времени.

Мы слушаем «Балладу о сне».

Катерина Айзпурвит
16-07-2017
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