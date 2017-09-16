«Dejv и группы «5&Pool»

Якуб Прахарж – универсальная творческая личность. С тринадцати лет он играет в театре, за его плечами спектакли в самых разных театрах - Театр комедии, Театр ABC Rokoko, экспериментальное пространство A studio Rubín, Roxy, NoD, La Fabrika и даже Национальный театр.

Публика его очень хорошо знает по различным шоу и по веселым хулиганским музыкальным вариациям в группе Nightwork, а также по целому ряду видеоклипов.

А сейчас слушайте – «Dejv!»