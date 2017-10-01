Дама чешской культуры, играющая на клавесине

Спектр исполнительских предпочтений Зузаны Ружичковой был чрезвычайно широк: от барочной музыки до произведений современных композиторов. Музыкант мировой величины, которую по праву величают Первой дамой клавесина, прославилась в особенности исполнением произведений И. С. Баха. На 35 пластинках Зузана Ружичкова записала полное собрание сочинений великого композитора. Она пережила Холокост и воспитала целое поколение новых адептов игры на клавесине и его разновидностях.

«Творчество Иоганна Себастьяна Баха для меня было, есть и остается музыкой, которая приносит порядок. Во время войны я находилась в концентрационных лагерях, и когда я вернулась, я «зацепилась» за этого композитора. Мне это очень помогло», - рассказала Ружичкова осенью 2016 года на презентации переиздания своих записей.

Зузана Ружичкова родилась 14 января 1927 года в городе Пльзень, и уже в 9 лет начала играть на фортепиано. Когда разразилась Вторая мировая война, из-за еврейского происхождения ее исключили из гимназии. В январе 1942-го вместе с семьей девочка была интернирована в Терезин (именно там она познакомилась с другими заключенными музыкантами), а затем в Освенцим и Берген-Бельзен. Ей повезло, и она выжила. Однако домой она вернулась с ужасными воспоминаниями и ощущением, что ничто на свете не имеет смысла.

После войны Зузана Ружичкова вновь вернулась к занятиям музыкой. С 1947 по 1951 годы она изучала ее в Академии музыкальных наук в Праге, а затем и в Париже. В 1956 году Ружичкова победила на конкурсе в Мюнхене и, таким образом, положила начало своей успешной карьере, которая продлилась несколько десятилетий.

Начались годы успешных выступлений и педагогическая работа. При коммунистическом режиме ей ставили в упрек, что она пропагандирует клавесин, «феодальный и религиозный инструмент». Ей пришлось потратить немало энергии, чтобы убедить как организаторов концертов, так и публику, что клавесин – равноправный инструмент. Ей удалось добиться того, что в середине 1980-х годов клавесин был признан в Академии музыкальных наук в качестве полноправной учебной программы.

Зузана Ружичкова получила множество различных наград, среди них, например, престижная парижская премия Grand Prix du Disque Académie Charles Cros. В 2003 году ей был присужден французский титул Рыцаря искусства и литературы, а президент Чехии вручил ей медаль «За заслуги». В январе 2017 года Зузана Ружичкова была удостоена абсолютно новой премии Classic Prague Awards, а в феврале министр культуры Даниэл Герман присудил ей звание Дамы чешской культуры.