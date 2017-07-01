Музыкант родился в 1989 году в Северной Моравии в селе Челадна. Свой первый музыкальный опыт Мартин получил уже в 5 лет, когда начал петь в детском фольклорном хоре «Валашек». Любовь к народным песням Мартину Шевчику привили в семье, однако, фольклор главного пути музыканта не предопределил.

Первое место в творчестве Мартина Шевчика заняла гитара, хотя чуть было и не уступила титул фаворита футболу. В данном случае свое веское слово сказал отец Мартина, который помог сыну преодолеть трудный период, когда инструмент вызывал скорее отрицательные эмоции.

Упорные занятия позволили Мартину Шевчику сначала стать победителем детского международного конкурса FEDD, а потом успешно представлять свое мастерство и на ряде иных музыкальных состязаний.

Главным конкурсом в жизни Мартина Шевчика стал третий год музыкального состязания «Чехия ищет SuperStar» сезона 2005/2006 годов. Оставив за спиной 9000 конкурсантов, Мартин Шевчик занял 5 место, что полностью перевернуло его жизнь.

Главным стали концерты, фестивали, клубы, а также и множество сольных концертов, сначала с песнями иных авторов, а потом и собственными.

Успех у слушателей подтолкнул и к записи первого компакт-диска, который получил название «Мой цветной мир» (Můj barevný svět).

Именно этот альбом мы сегодня и предлагаем послушать в музыкальной программе «Радио Прага».