«Цвета» Алиции Спрингс

В музыкальной рубрике Радио Прага мы представляем альбом чешской певицы Алиции Спрингс (Alice Springs) «Цвета» (Barvy, 1999).

На чешской поп-сцене исполнительница о себе заявила в 1995 году, когда увидел свет ее первый компакт-диск «Just».

В этом же году Алице Спрингс стала обладательницей престижной отечественной премии «Ангел» в категории «Открытие года». Новичка заметили и начали приглашать на различные концерты и фестивали.

На сегодняшний день в коллекции исполнительницы, выступающей с собственной группой «Alice Springs Blues Band», уже семь дисков.