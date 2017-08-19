«Цвета» Алиции Спрингс

Антон Каймаков
19-08-2017
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Алице Спрингс, Фото: официальный фейсбук Алиции СпрингсАлице Спрингс, Фото: официальный фейсбук Алиции Спрингс В музыкальной рубрике Радио Прага мы представляем альбом чешской певицы Алиции Спрингс (Alice Springs) «Цвета» (Barvy, 1999).

На чешской поп-сцене исполнительница о себе заявила в 1995 году, когда увидел свет ее первый компакт-диск «Just».

В этом же году Алице Спрингс стала обладательницей престижной отечественной премии «Ангел» в категории «Открытие года». Новичка заметили и начали приглашать на различные концерты и фестивали.

На сегодняшний день в коллекции исполнительницы, выступающей с собственной группой «Alice Springs Blues Band», уже семь дисков.

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