«Цунами» «Дикого Билла»

Антон Каймаков
06-01-2018
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Мы представляем новый альбом чешской рок-группы «Divokej Bill» (Дикий Билл). Он получил название – «Цунами». Кроме CD-варианта свой новый альбом музыканты «Дикого Билла» выпустили и на традиционном виниле.

«Divokej Bill» (Дикий Билл), фото: Томаш Новак, Чешское Радио«Divokej Bill» (Дикий Билл), фото: Томаш Новак, Чешское Радио По мнению сервера iReport.cz, группа остается верна своему стилю, поэтому, даже не прочитав названия пластинки, с самого начала прослушивания, вы сразу поймете, что речь идет именно о «Диком Билле». Подсказкой служит, как стилистика исполнения и аранжировки, так и тематика песен, которую iReport.cz называет «жизненной».

Годом рождения «Дикого Билла» является 1996. Однако тогда компания школьных друзей, мечтавших о музыкальной славе, была еще безымянной. Название группе дал их первый хит – «Билл». Ну, а прилагательное «дикий» - отражает степень их музыкально-энергетического заряда.

Для широкой публики «Дикого Билла» открыл публицист Ярда Шпулак, приехавший на фестиваль «Увальский биг-бит», соорганизаторами которого выступали также музыканты «Дикого Билла».

Антон Каймаков
06-01-2018
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