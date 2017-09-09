Цискотека с дуэтом до-диез

У чешской кантри-фолк-группы Duo Cis (название позаимствовано от тоники до-диез), возникшей в 1980-е годы, до сих пор сохранился свой круг почитателей. Они напевают слова песен членов этого дуэта, супружеской пары Далибора и Зузаны Цидлинских, у костра или в зимнюю пору у камина. На протяжении ряда лет исполнители сотрудничали с Яном Бурьяном, который, будучи песенником, прозаиком и основателем Клуба исландских фанатиков, с 2002 г. организовываeт Фестиваль одиноких бардов, что вылилось в основание одноименного творческого объединения, а также с другими интересными личностями.
Например, с публицистом, aвтором песенных текстов, ведущим программ Folktime и «Голоса Брно», выступающим под именем Иржи моравский Брабец (что в переводе означает Иржи моравский Воробей).
Duo Cis регулярно выступал на конкурсе авторской песни Porta, и в 1986 году осуществил запись концерта, на котором прозвучала и известная многим песня «Женщина –домохозяйка» (Žena v domácnosti).
Предлагаем вашему вниманию «Вальс для близнецов», «Песню о большой мечте и маленькой квартире», «Ледниковый период», «Между нами вода» и другие мелодии из альбома Ciskoteka.