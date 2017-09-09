Цискотека с дуэтом до-диез

Например, с публицистом, aвтором песенных текстов, ведущим программ Folktime и «Голоса Брно», выступающим под именем Иржи моравский Брабец (что в переводе означает Иржи моравский Воробей).

Duo Cis регулярно выступал на конкурсе авторской песни Porta, и в 1986 году осуществил запись концерта, на котором прозвучала и известная многим песня «Женщина –домохозяйка» (Žena v domácnosti).

Предлагаем вашему вниманию «Вальс для близнецов», «Песню о большой мечте и маленькой квартире», «Ледниковый период», «Между нами вода» и другие мелодии из альбома Ciskoteka.