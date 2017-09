Банджо в зарослях «Второй травы»

Ежегодно Роберт Кршештян отправляется со своими музыкантами в традиционное турне по Соединенным Штатам. Страстный поклонник англоязычной культуры, Роберт Кршештян много времени посвящает переводам – благодаря ему чешские читатели познакомились с Норманом Майлером, Элизабет Истлейк, прозой битла Джорджа Харрисона.

Для альбома «Роберт Кршештян и Вторая трава», который мы сегодня слушаем, композитор «переосмыслил» One More Cup of Coffee Боба Дилана. Также прозвучат авторские произведения Кршештяна – «Вернись», «Испанское небо», «Траурные марши» и «Летние романсы».