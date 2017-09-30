Банджо в зарослях «Второй травы»

Катерина Айзпурвит
30-09-2017
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Роберта Кршештяна можно назвать ветераном чешской кантри-сцены. В 1991 г. певец и композитор основал группу Druhá tráva («Вторая трава»). Коллектив, где по-прежнему звучит банджо, мандолина и гитара Кршештяна, верен американскому акустическому стилю блюграсс, корни которого уходят в ирландскую, шотландскую и английскую народную музыку, перемешавшуюся в Новом Свете с афроамериканским джазом и блюзом.

Фото: EMIФото: EMI Ежегодно Роберт Кршештян отправляется со своими музыкантами в традиционное турне по Соединенным Штатам. Страстный поклонник англоязычной культуры, Роберт Кршештян много времени посвящает переводам – благодаря ему чешские читатели познакомились с Норманом Майлером, Элизабет Истлейк, прозой битла Джорджа Харрисона.

Для альбома «Роберт Кршештян и Вторая трава», который мы сегодня слушаем, композитор «переосмыслил» One More Cup of Coffee Боба Дилана. Также прозвучат авторские произведения Кршештяна – «Вернись», «Испанское небо», «Траурные марши» и «Летние романсы».

Катерина Айзпурвит
30-09-2017
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