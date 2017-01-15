15-01-2017 | Антон Каймаков

Альбом «День» чешского певца и композитора Михала Грузы и его «Группы Кошмара» (Kapela Hrůzy) был выпущен в 2012 году. Именно с образования этой группы в 2006 году и началась сольная карьера исполнителя.

Свой профессиональный путь музыкант начал в 1996 году, когда выступал с группой Ready Kirken. Сотрудничество было плодотворным, так как группа вместе с Михалом Грузой, который для нее написал 50 песен, выпустила 5 компакт-дисков.

Композитор, поэт и исполнитель Михал Груза также является соавтором музыки к фильму «Лидице» (2011), повествующему о трагедии чешской деревни, стертой фашистами с лица земли, но возродившейся подобно птице Феникс. В качестве композитора Михал Груза также работал при создании фильма «Мартин и Венера» (2012 год), является музыкант и автором ряда музыкальных заставок к чешским телевизионным сериалам.