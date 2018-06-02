«Дикий Билл» – «Пропуск в ад»

Антон Каймаков
02-06-2018
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История возникновения группы «Дикий Билл» практически не отличается от истории многих музыкальных коллективов. Просто трое гимназистов, грезящие о славе рок-звезд, взяли в руки гитары и начали репетировать. Отличительной чертой группы было присутствие необычного для классического состава инструмента – банджо.

«Divokej Bill» (Дикий Билл), фото: Томаш Новак, Чешское Радио«Divokej Bill» (Дикий Билл), фото: Томаш Новак, Чешское Радио Название группе дал их первый хит – «Билл». Ну, а прилагательное «дикий» - отражает степень их музыкально-энергетического заряда. Для широкой публики «Дикого Билла» открыл публицист Ярда Шпулак, приехавший на фестиваль «Увальский биг-бит», соорганизаторами которого выступали также музыканты «Дикого Билла».

После ряда успешных концертов группа подписывает контракт с фирмой MONITOR EMI, а это, сами понимаете – уже не шутки! В настоящее время «Дикий Билл» активно гастролирует и с удовольствием играет на всевозможных фестивалях. Их сегодняшний стиль можно определить как рок с элементами кантри, панка и ирландской мелодики.

Сегодня мы слушаем CD «Дикого Билла» – «Пропуск ад».

Антон Каймаков
02-06-2018
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