«Дикий Билл» – «Пропуск в ад»

Название группе дал их первый хит – «Билл». Ну, а прилагательное «дикий» - отражает степень их музыкально-энергетического заряда. Для широкой публики «Дикого Билла» открыл публицист Ярда Шпулак, приехавший на фестиваль «Увальский биг-бит», соорганизаторами которого выступали также музыканты «Дикого Билла».

После ряда успешных концертов группа подписывает контракт с фирмой MONITOR EMI, а это, сами понимаете – уже не шутки! В настоящее время «Дикий Билл» активно гастролирует и с удовольствием играет на всевозможных фестивалях. Их сегодняшний стиль можно определить как рок с элементами кантри, панка и ирландской мелодики.

Сегодня мы слушаем CD «Дикого Билла» – «Пропуск ад».