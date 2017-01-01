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01-01-2017 09:28

Исторические прогулки

Японская хозяйка богемского замка

01-01-2017 | Катерина Айзпурвит

Книга «Мицуко» Власты Чигаковой Ноширо, издательство Jota, Фото: Радио Прага

Книга «Мицуко» Власты Чигаковой Ноширо, издательство Jota, Фото: Радио Прага

Дочь токийского торговца, она стала одной из первых японок, переехавших в Европу, женой австрийского графа и матерью человека, заложившего основы Европейского союза. Однако Мицуко – не героиня оперы, а реальная женщина, которая значительную часть своей жизни провела в Западной Чехии.  Далее об этом

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Аллегро

С Новым годом, с новым счастьем!

31-12-2016 | Антон Каймаков

Русская редакция Радио Прага, Фото: Эва Туречкова, Чешское радио - Радио Прага Русская редакция поздравляет всех своих слушателей и пользователей сайта с Новым 2017 годом. От всей души мы желаем вам здоровья и счастья, новых незабываемых впечатлений и неожиданных открытий. Желаем любви и мира, спокойствия и радости.  Далее об этом

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Радиогазета

События 2016 г., которые запомнятся чехам

30-12-2016 14:26 | Лорета Вашкова

Протесты против визита верховного представителя Китая, Фото: Мартина Шнайбергова, Чешское радио - Радио Прага В минувшие дни мы, подводя итоги уходящего года, ознакомили вас со знаковыми событиями на чешской политической сцене и с ближневосточной политикой ЧР. Ныне предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий в стране, попавших на первые полосы СМИ и освещаемых «Радио Прага».  Далее об этом

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Прага – центр туристической Европы

30-12-2016 14:52 | Екатерина Сташевская

Прага, Фото: © City of Prague Насладиться рождественской и предновогодней атмосферой чешской столицы приезжают тысячи туристов со всего мира. Прага готова принимать гостей в любое время года.  Далее об этом

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Карикатура на «Александровцев» - подшучивание над символом СССР

30-12-2016 13:24 | Антон Каймаков

Александровцы, Фото: Томаш Адамец, Чешское радио Бурю негодования вызвали в России карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на катастрофу самолета Ту-154, везшего часть армейского ансамбля имени Александрова для выступлений в Сирии. В 2016 году французские карикатуристы взяли под прицел и землетрясение в Италии, что также было принято не однозначно. Уместны или неуместны в подобных случаях шутки о «новой публике для Красной армии», «плохой новости, так как Путина не было на палубе» и изображение жертв стихийного бедствия в качестве россыпи макаронных изделий?  Далее об этом

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Аспекты экономики

Болгария – страна возможностей для Чехии

30-12-2016 15:37 | Ольга Васинкевич

София, Фото: Sesivany, CC BY-SA 3.0 Чешские товары хорошо реализуются в Болгарии. Это подтверждают весьма крупные объемы взаимного товарооборота, который в 2015 году превысил миллиард евро. Тем не менее, чешский экспорт по-прежнему значительно превышает импорт из Болгарии.   Далее об этом

Чешские дистрибьюторы лекарственных препаратов выходят на вьетнамский рынок

29-12-2016 10:27 | Катерина Айзпурвит

Иллюстративное фото: Ленка Шипошова, Чешское радио Компания Lékárníci 95, владеющая сетью аптек в Карловарском и Пльзеньском краях, намерена существенно увеличить сферу своей деятельности. Новые возможности расширения рынка чешские дистрибьюторы видят не только на Западе – в соседней Германии, но и в...  Далее об этом

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Богема

Знакомый незнакомый архитектор Каплицкий

30-12-2016 12:24 | Вирджиния Варгольская

Модель проекта Национальной библиотеки, собранная из конструктора, Фото: Вирджиния Варгольская, Чешское радио - Радио Прага О всемирно известном архитекторе Яне Каплицком в его родной Чехии заговорили относительно недавно – в 2007 году, в связи с несостоявшейся постройкой проекта Национальной библиотеки, вызвавшей бурю эмоций на политической сцене, в медиальном пространстве,...  Далее об этом

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Разговор напрямую

Чехия в контексте Ближнего Востока

29-12-2016 12:37 | Катерина Айзпурвит

Война в Сирии, Фото: Christiaan Triebert, CC BY 2.0 Война в Сирии, в которую в той или иной степени оказались вовлеченными многие страны и континенты, включая государства Евросоюза, безусловно, является острейшим вопросом уходящего года, который останется в мировой повестке и в 2017-м. В эпоху глобализации...  Далее об этом

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