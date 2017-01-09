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Новости

09-01-2017 21:13

Радиогазета

В Чехии открылся первый приход для глухих

09-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

, Фото: Служба для глухих и слабослышащих в костеле св. Вацлава, Вршовице, © Richard Horák

, Фото: Служба для глухих и слабослышащих в костеле св. Вацлава, Вршовице, © Richard Horák

В воскресенье, 8 января, в пражском костеле св. Прокопа в районе Стодулки состоялось открытие первого в Чехии и в Словакии римско-католического прихода для глухих и слабослышащих. В честь этого события торжественную мессу отслужил епископ Вацлав Малы. У истоков основания данного прихода стоял известный далеко не только пражанам священник польского происхождения Станислав Гура, на мессы которого, где бы он ни служил, часто приходят прихожане из самых разных храмов.  Далее об этом

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Православное Рождество в Праге – молитва за мир и добро в каждом доме

09-01-2017 13:07 | Екатерина Сташевская

Православное Рождество, Фото: ЧТК Молитвой, колядками, стихами и песнями отмечали 7 января в Праге православное Рождество в Российском центре науки и культуры. Далее об этом

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Радиопутеводитель

Пражский вокзал Йозефа Фанты – на перепутье всех дорог

09-01-2017 13:41 | Екатерина Сташевская

«Кафе Фанты», пражский Главный вокзал, Фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира. Далее об этом

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Мозаика

Антонин Раймонд: чешский отец японского модернизма

07-01-2017 | Вирджиния Варгольская

Костел св. Ансельма, Фото: ЧТ О жизни таких людей как архитектор Антонин Раймонд часто говорят: «Как в кино!». Неизвестно, виной ли тому сама эпоха начала XX века, или все-таки было что-то особенное в крови этих авантюристов, талантов, ставящих на кон все, выигрывающих, на следующий день проигрывающих, личностей спорных и в то же время интересных и харизматичных. Далее об этом

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Тема дня

В Праге эксгумированы останки Александра Олеся, украинского поэта и дипломата

05-01-2017 15:11 | Антон Каймаков

Бывшая могила Александра Олеся на Ольшанском кладбище в Праге, Фото: Любомир Сматана, Чешское радио На Ольшанском кладбище в Праге были эксгумированы останки украинского поэта Александра Олеся (укр. Олександр Олесь), настоящее имя Александр Иванович Кандыба, похороненного в чешской столице в 1944 году. В бывшей могиле поэта ныне осуществлено новое погребение. Останки Олеся и его супруги в настоящее время находятся в специальном хранилище Управления пражскими кладбищами. Их дальнейшую судьбу должны решить чиновники украинского посольства и родственники поэта, проживающие в Канаде.  Далее об этом

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Аспекты экономики

Промышленность – флагман чешской экономики

09-01-2017 15:05 | Ольга Васинкевич

Чешское статистическое управление, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Промышленное производство после неожиданного снижения оборотов в октябре, в ноябре 2016 года вновь начала расти. Таким образом, ее рост за год составил 7%. Наиболее значительную роль в этом сыграло производство моторных транспортных средств, резиновых...  Далее об этом

Каждая третья купленная в Чехии машина - Škoda

06-01-2017 12:48 | Антон Каймаков

Иллюстративное фото: Архив компании Шкода На рынке новых автомобилей в Чехии был зарегистрирован исторический рекорд. В 2016 году граждане страны приобрели самое большое количество машин только-только сошедших с конвейера – более четверти миллиона автомобилей. Росту способствовало общее экономическое...  Далее об этом

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Аллегро

Властимил Тршешняк - дома как в гостях

08-01-2017 | Ольга Васинкевич

Властимил Тршешняк, Фото: Ben Skála, Wikimedia CC 3.0 В эти дни в Чешской Республике отмечается годовщина выхода «Хартии 77» - гимна чешского диссидентского движения. Что и говорить, людям ее подписавшим, жилось не сладко при коммунистическом режиме. Но зато, поступив по совести, они остались в согласии...  Далее об этом

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Богема

Вневременная архитектура Йоже Плечника

06-01-2017 14:35 | Вирджиния Варгольская

Костел Наисвятейшего Сердца Господня, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио 7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града.   Далее об этом

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Разговор напрямую

Крым. «Гибридная депортация 2014»

04-01-2017 12:52 | Антон Каймаков, Магдалена Слезакова

По данным Крымской правозащитной группы, только в июне 2016г. было в Крыму похищено по политическим мотивам 9 человек, Фото: Антон Наумлюк Несколько месяцев российский журналист Антон Наумлюк провел в аннексированном Крыму, собирая материал о преследованиях новыми властями полуострова крымских татар и проукраинских активистов. Репортер встречался с семьями арестованных граждан и посещал...  Далее об этом

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