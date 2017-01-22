В чешской истории есть один яркий эпизод, мостик, переброшенный из Австро-Венгерской в Российскую империю. Это, наверное, самая известная глава в истории эмиграции этнических чехов – переселение на Волынь, ставшее своеобразным завершением «революционного этапа» 40-х годов XIX века. Корни, пущенные славянскими переселенцами полтора столетия назад в землю опустевших польских помещичьих владений, до сих пор остаются тем узлом, в котором переплелись судьбы чехов, украинцев, русских и поляков. В студии «Радио Прага мы вновь» приветствуем научного сотрудника пражского Института Т. Г. Масарика, историка Вратислава Доубека. Далее об этом

Лыжница из ЧССР Ивана Зельничкова. Сегодня она владеет огромным состоянием, говорит на пяти языках, включая русский, строит отели и казино по всему миру и часто бывает на родине, где до сих пор живет ее мать. У нее трое детей от второго брака – пятнадцать лет она была женой человека, который сегодня официально стал президентом США. Ивана – бывшая супруга Дональда Трампа. Далее об этом

Чешские ученые создали новый препарат для лечения одной из наиболее агрессивных форм рака груди, выявляемой в Чехии у 20% всех онкологических пациенток. Инновационное средство, программирующее раковые клетки на самоубийство, имеет все шансы спасти жизнь женщин. Лекарство MitoTam успешно прошло лабораторные и доклинические испытания. Начало тестирования препарата на добровольцах запланировано еще в нынешнем году. Далее об этом

Современник Моцарта Войтех Ировец, или Адальберт Гировец – под этим именем он вошел в историю, принадлежал к той плеяде композиторов, благодаря которым Европа обрела свою музыку XVIII и XIX веков. Ее звуки переносят нас на два столетия назад назад, в Вену, Прагу, Петербург тех далеких лет. Далее об этом

Все гостиницы заполнены до отказа. В январе! В Остраве, в городе, куда многие чехи не поедут просто ни за что. А дело все в чемпионате Европы по фигурному катанию. Мы подготовим вас к посещению оригинального города с незаслуженно плохим именем. Далее об этом

20-01-2017 11:09 | Антон Каймаков

Crowdfunding в качестве способа проложить дорогу к воплощению собственного проекта набирает в Чехии популярность и приносит реальные результаты. В прошлом году общественность, выступив в роли беспристрастного жюри, выдала «генераторам новых идей» 60... Далее об этом

19-01-2017 10:53 | Ольга Васинкевич

Агентство CzechTrade в 2016 году отметило значительный рост интереса к поддержке экспорта в Германию. За первые 11 месяцев минувшего года чешские фирмы экспортировали в это соседнее государство товар на сумму 1,19 триллиона крон, что на 3% больше, чем... Далее об этом

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20-01-2017 15:21 | Катерина Айзпурвит, Антон Каймаков

Дональд Трамп, чья победа на президентских выборах США для многих стала неожиданностью, займет свое кресло в Белом доме. И хотя большинство наблюдателей уверены, что политика новоизбранного президента будет куда менее радикальной, чем его предвыборная риторика,... Далее об этом

19-01-2017 12:15 | Лорета Вашкова

Большое спасибо всем, кто торопился поздравить нашу редакцию с Новым годом и Рождеством, отмечаемым по разным календарям – новому и старому, и даже баловавших нас сувенирами или любопытными газетными вырезками. Благодарим также слушателей, присылавших... Далее об этом

18-01-2017 14:22 | Катерина Айзпурвит

Как известно, кухня всегда служит визитной карточкой страны, и проникновение национального блюда на территорию другого государства невольно воспринимается как своего рода завоевание. Чешские кулинары с полным основанием могут гордиться тем, что свое победоносное шествие по... Далее об этом