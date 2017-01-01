Бурю негодования вызвали в России карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на катастрофу самолета Ту-154, везшего часть армейского ансамбля имени Александрова для выступлений в Сирии. В 2016 году французские карикатуристы взяли под прицел и землетрясение в Италии, что также было принято не однозначно. Уместны или неуместны в подобных случаях шутки о «новой публике для Красной армии», «плохой новости, так как Путина не было на палубе» и изображение жертв стихийного бедствия в качестве россыпи макаронных изделий? Далее об этом

Насладиться рождественской и предновогодней атмосферой чешской столицы приезжают тысячи туристов со всего мира. Прага готова принимать гостей в любое время года. Далее об этом

В минувшие дни мы, подводя итоги уходящего года, ознакомили вас со знаковыми событиями на чешской политической сцене и с ближневосточной политикой ЧР. Ныне предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий в стране, попавших на первые полосы СМИ и освещаемых «Радио Прага». Далее об этом

Русская редакция поздравляет всех своих слушателей и пользователей сайта с Новым 2017 годом. От всей души мы желаем вам здоровья и счастья, новых незабываемых впечатлений и неожиданных открытий. Желаем любви и мира, спокойствия и радости. Далее об этом

Дочь токийского торговца, она стала одной из первых японок, переехавших в Европу, женой австрийского графа и матерью человека, заложившего основы Европейского союза. Однако Мицуко – не героиня оперы, а реальная женщина, которая значительную часть своей жизни провела в Западной Чехии. Далее об этом

30-12-2016 15:37 | Ольга Васинкевич

Чешские товары хорошо реализуются в Болгарии. Это подтверждают весьма крупные объемы взаимного товарооборота, который в 2015 году превысил миллиард евро. Тем не менее, чешский экспорт по-прежнему значительно превышает импорт из Болгарии. Далее об этом

29-12-2016 10:27 | Катерина Айзпурвит

Компания Lékárníci 95, владеющая сетью аптек в Карловарском и Пльзеньском краях, намерена существенно увеличить сферу своей деятельности. Новые возможности расширения рынка чешские дистрибьюторы видят не только на Западе – в соседней Германии, но и в... Далее об этом

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30-12-2016 12:24 | Вирджиния Варгольская

О всемирно известном архитекторе Яне Каплицком в его родной Чехии заговорили относительно недавно – в 2007 году, в связи с несостоявшейся постройкой проекта Национальной библиотеки, вызвавшей бурю эмоций на политической сцене, в медиальном пространстве,... Далее об этом

29-12-2016 12:37 | Катерина Айзпурвит

Война в Сирии, в которую в той или иной степени оказались вовлеченными многие страны и континенты, включая государства Евросоюза, безусловно, является острейшим вопросом уходящего года, который останется в мировой повестке и в 2017-м. В эпоху глобализации... Далее об этом