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22-01-2017 03:26

Радиопутеводитель

Красиво безобразная Острава

21-01-2017 | Либор Кукал

Острава, Долни Витковице, Фото: Boris Renner, CC BY-SA 3.0

Острава, Долни Витковице, Фото: Boris Renner, CC BY-SA 3.0

Все гостиницы заполнены до отказа. В январе! В Остраве, в городе, куда многие чехи не поедут просто ни за что. А дело все в чемпионате Европы по фигурному катанию. Мы подготовим вас к посещению оригинального города с незаслуженно плохим именем. Далее об этом

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Аллегро

Подданный королевства венской музыки

22-01-2017 | Катерина Айзпурвит

Войтех Ировец Современник Моцарта Войтех Ировец, или Адальберт Гировец – под этим именем он вошел в историю, принадлежал к той плеяде композиторов, благодаря которым Европа обрела свою музыку XVIII и XIX веков. Ее звуки переносят нас на два столетия назад назад, в Вену, Прагу, Петербург тех далеких лет.  Далее об этом

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Радиогазета

Чехи расширяют арсенал средств борьбы с раком груди

20-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

Иллюстративное фото: Somkiat Fakmee, FreeDigitalPhotos Чешские ученые создали новый препарат для лечения одной из наиболее агрессивных форм рака груди, выявляемой в Чехии у 20% всех онкологических пациенток. Инновационное средство, программирующее раковые клетки на самоубийство, имеет все шансы спасти жизнь женщин. Лекарство MitoTam успешно прошло лабораторные и доклинические испытания. Начало тестирования препарата на добровольцах запланировано еще в нынешнем году. Далее об этом

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Чешское досье нового президента США

20-01-2017 14:48 | Катерина Айзпурвит

Дональд Трамп с женой Меланией, Фото: ЧТК Лыжница из ЧССР Ивана Зельничкова. Сегодня она владеет огромным состоянием, говорит на пяти языках, включая русский, строит отели и казино по всему миру и часто бывает на родине, где до сих пор живет ее мать. У нее трое детей от второго брака – пятнадцать лет она была женой человека, который сегодня официально стал президентом США. Ивана – бывшая супруга Дональда Трампа. Далее об этом

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Исторические прогулки

Восток – Запад. Славянский узел Волыни.

18-01-2017 12:01 | Вратислав Доубек, Антон Каймаков

Волынские чехи, иллюстративное фото: ЧТ В чешской истории есть один яркий эпизод, мостик, переброшенный из Австро-Венгерской в Российскую империю. Это, наверное, самая известная глава в истории эмиграции этнических чехов – переселение на Волынь, ставшее своеобразным завершением «революционного этапа» 40-х годов XIX века. Корни, пущенные славянскими переселенцами полтора столетия назад в землю опустевших польских помещичьих владений, до сих пор остаются тем узлом, в котором переплелись судьбы чехов, украинцев, русских и поляков. В студии «Радио Прага мы вновь» приветствуем научного сотрудника пражского Института Т. Г. Масарика, историка Вратислава Доубека.  Далее об этом

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Аспекты экономики

С миру по нитке – всем по рубашке

20-01-2017 11:09 | Антон Каймаков

Иллюстративное фото: adamr, FreeDigitalPhotos Crowdfunding в качестве способа проложить дорогу к воплощению собственного проекта набирает в Чехии популярность и приносит реальные результаты. В прошлом году общественность, выступив в роли беспристрастного жюри, выдала «генераторам новых идей» 60...  Далее об этом

Чешский экспорт в Германию вырос на 3%

19-01-2017 10:53 | Ольга Васинкевич

CzechTrade Агентство CzechTrade в 2016 году отметило значительный рост интереса к поддержке экспорта в Германию. За первые 11 месяцев минувшего года чешские фирмы экспортировали в это соседнее государство товар на сумму 1,19 триллиона крон, что на 3% больше, чем...  Далее об этом

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Разговор напрямую

Трамп как новая политическая реальность для Чехии

20-01-2017 15:21 | Катерина Айзпурвит, Антон Каймаков

Дональд Трамп, чья победа на президентских выборах США для многих стала неожиданностью, займет свое кресло в Белом доме. И хотя большинство наблюдателей уверены, что политика новоизбранного президента будет куда менее радикальной, чем его предвыборная риторика,...  Далее об этом

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Я к вам пишу

Новогодняя почта

19-01-2017 12:15 | Лорета Вашкова

Большое спасибо всем, кто торопился поздравить нашу редакцию с Новым годом и Рождеством, отмечаемым по разным календарям – новому и старому, и даже баловавших нас сувенирами или любопытными газетными вырезками. Благодарим также слушателей, присылавших...  Далее об этом

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Кулинарная среда

Чешский трдельник по-петербуржски

18-01-2017 14:22 | Катерина Айзпурвит

Трдельник в Петербурге, Фото: Катерина Айзпурвит, Чешское радио - Радио Прага Как известно, кухня всегда служит визитной карточкой страны, и проникновение национального блюда на территорию другого государства невольно воспринимается как своего рода завоевание. Чешские кулинары с полным основанием могут гордиться тем, что свое победоносное шествие по...  Далее об этом

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