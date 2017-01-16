Новости
- Чешские власти планируют усилить охрану аэропортов, увеличив число полицейских
- Государство готово компенсировать ущерб, нанесенный фермерам птичьим гриппом
- Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер
Радиогазета
Встреча президента с главой МИД – куда дует американский ветер перемен?
Чешско-американские и российско-американские отношения после прихода в Белый дом нового хозяина обсудил в субботу президент Милош Земан с группой своих экспертов и главой чешского МИД Любомиром Заоралеком. На встрече в Ланах, длившейся почти шесть часов, также рассматривалась ситуация в Турции, выход Великобритании из ЕС и вопросы безопасности. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, контрапунктом встречи президента с министром иностранных дел стало отсутствие существенных разногласий в вопросах внешней политики. Далее об этом
Сжечь себя и что-то изменить
Самосожжение как протест против вторжения войск стран Варшавского договора на территорию родной Чехословакии. Этот поступок студента Яна Палаха навсегда останется символом мужества и сопротивления. Сегодня о нем напоминает изогнутый, врытый в брусчатку крест прямо перед историческим зданием Национального музея, у которого ежегодно 16 января собираются люди почтить память народного героя. Далее об этом
Спорт
Большой хоккей маленькой страны
Ровно 80 лет назад в 1937 году в Остраве был сыгран первый матч, который открыл новую главу в истории чешского хоккея. Страна, для которой этот вид спорта стал, как принято говорить в таких случаях, «визитной карточкой», отмечает юбилей создания клубного чемпионата. Далее об этом
Тема дня
Савченко: Чехия и Украина – ближе, чем кажется
Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко самой серьезной ошибкой Милоша Земана считает уверенность чешского президента в существовании в России справделивого правосудия. Бывшая военнослужащая, которая является символом конфликта между Россией и Украиной, также считает, что необходимо более тщательно анализировать ситуацию, чтобы Чехия избежала сценария ее родины, на территории которой Россия развязала войну. Далее об этом
Радиопутеводитель
Пражский вокзал Йозефа Фанты – на перепутье всех дорог
Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира. Далее об этом
Pубрики
Аспекты экономики
2016 год стал «золотым» для чешских кинотеатров
Продав в общей сложности около 14 млн билетов, владельцы чешских кинотеатров называют прошедший год самым удачным за всю историю Чешской Республики – зритель не только вернулся в кинозалы, но и принес их владельцам ощутимый доход. Средняя стоимость билета... Далее об этом
Главные успехи чешской оборонки
Четвертый год подряд растут обороты чешских оружейных заводов, что обусловлено высоким спросом на огнестрельное оружие и военную технику, выпускаемую в стране. Далее об этом
Темы
Аллегро
Альбом «День» и «Группа Кошмара»
Альбом «День» чешского певца и композитора Михала Грузы и его «Группы Кошмара» (Kapela Hrůzy) был выпущен в 2012 году. Именно с образования этой группы в 2006 году и началась сольная карьера исполнителя. Далее об этом
Аллегро
Магия гитарной музыки – Штепан Рак и Джон Дуарте
Выдающийся чешский гитарист и композитор Штепан Рак родился прямо … на советском танке, одном из освобождавших Чехословакию в период Второй мировой войны. Его мать Василина Сливкова, родом из Закарпатской Руси, служила в Красной армии. Судьба сложилась... Далее об этом
Мозаика
Нет мусору! Продукты на развес
Мусорное ведро, забитое по самый верх пластиковыми и прочими упаковками, коробками от мала до велика, стаканчиками из-под йогурта... Ежедневно наблюдаемая картина вынудила группу молодых энтузиастов открыть в Праге «безупаковочный» магазин. Далее об этом
Богема
Вневременная архитектура Йоже Плечника
7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града. Далее об этом