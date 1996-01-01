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Руины здания в Донецке после артиллерийского обстрела, Фото: ЧТК

Российско-украинские темы в чешских СМИ

Уходящая неделя выдалась в Украине драматичной – обстрелы в районе Донецка, бой в районе Авдеевской

Общество
ЧКД Высочаны (ČKD Vysočany), Фото: ŠJů, CC BY-SA 3.0

Новое жилье в заброшенных заводах

Три города подобных пивной столице городу Пльзень можно разместить на заброшенных промышленных и сельскохозяйственных

Путеводитель
Костел Непорочного зачатия Девы Марии в Страшницах, Фото: Антон Каймаков, Чешское радио - Радио Прага

Воронка к Богу

Это строение можно принять за приземлившийся в Праге инопланетный корабль. Костел Непорочного зачатия

Культура
Фото: Universal Music

Xindl X - «Квадратура спасательного круга»

В музыкальной рубрике мы представляем новый альбом «Квадратура спасательного круга» исполнителя Xindl

Спорт
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, Фото: ЧТК

Чемпионат по фигурному катанию – чешские медали еще…

Чехия попрощалась с участниками Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в моравском

История
Череп «шаманки», Фото: Архив Центра культурной антропологии

Колдунья из Дольни Вестонице – лицо из глубины…

Лицо ее было изуродовано, однако, возможно, именно это обстоятельство заставило назвать женщину из Дольни

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