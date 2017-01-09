На Ольшанском кладбище в Праге были эксгумированы останки украинского поэта Александра Олеся (укр. Олександр Олесь), настоящее имя Александр Иванович Кандыба, похороненного в чешской столице в 1944 году. В бывшей могиле поэта ныне осуществлено новое погребение. Останки Олеся и его супруги в настоящее время находятся в специальном хранилище Управления пражскими кладбищами. Их дальнейшую судьбу должны решить чиновники украинского посольства и родственники поэта, проживающие в Канаде. Далее об этом

О жизни таких людей как архитектор Антонин Раймонд часто говорят: «Как в кино!». Неизвестно, виной ли тому сама эпоха начала XX века, или все-таки было что-то особенное в крови этих авантюристов, талантов, ставящих на кон все, выигрывающих, на следующий день проигрывающих, личностей спорных и в то же время интересных и харизматичных. Далее об этом

Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира. Далее об этом

Молитвой, колядками, стихами и песнями отмечали 7 января в Праге православное Рождество в Российском центре науки и культуры. Далее об этом

В воскресенье, 8 января, в пражском костеле св. Прокопа в районе Стодулки состоялось открытие первого в Чехии и в Словакии римско-католического прихода для глухих и слабослышащих. В честь этого события торжественную мессу отслужил епископ Вацлав Малы. У истоков основания данного прихода стоял известный далеко не только пражанам священник польского происхождения Станислав Гура, на мессы которого, где бы он ни служил, часто приходят прихожане из самых разных храмов. Далее об этом

09-01-2017 15:05 | Ольга Васинкевич

Промышленное производство после неожиданного снижения оборотов в октябре, в ноябре 2016 года вновь начала расти. Таким образом, ее рост за год составил 7%. Наиболее значительную роль в этом сыграло производство моторных транспортных средств, резиновых... Далее об этом

06-01-2017 12:48 | Антон Каймаков

На рынке новых автомобилей в Чехии был зарегистрирован исторический рекорд. В 2016 году граждане страны приобрели самое большое количество машин только-только сошедших с конвейера – более четверти миллиона автомобилей. Росту способствовало общее экономическое... Далее об этом

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08-01-2017 | Ольга Васинкевич

В эти дни в Чешской Республике отмечается годовщина выхода «Хартии 77» - гимна чешского диссидентского движения. Что и говорить, людям ее подписавшим, жилось не сладко при коммунистическом режиме. Но зато, поступив по совести, они остались в согласии... Далее об этом

06-01-2017 14:35 | Вирджиния Варгольская

7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града. Далее об этом

04-01-2017 12:52 | Антон Каймаков, Магдалена Слезакова

Несколько месяцев российский журналист Антон Наумлюк провел в аннексированном Крыму, собирая материал о преследованиях новыми властями полуострова крымских татар и проукраинских активистов. Репортер встречался с семьями арестованных граждан и посещал... Далее об этом