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Безвизовые отношения ЕС и Украины – переговоры…

«Очень долго все происходит», - сожалеет киевлянка Наталия, когда речь заходит о введении безвизового

Общество
Краткошерстная легавая собака Корри, Фото: Эва Туречкова, Чешское радио - Радио Прага

Собака дороже брата

Тринадцать тысяч крон в год. Согласно статистике, именно такую сумму отдают чехи за уход за своим четвероногим

Путеводитель
Новый свет, Фото: архив Радио Прага

«Пражский Монмартр» Новый Свет

Отклонившись от привычных пражских туристических маршрутов, можно очутиться в совершенно ином, незнакомом

Культура
Оригинал нотной рукописи «Русалки», Фото: Михаэла Ветешкова, Чешское радио

«Русалка» отправится за океан

Единственный оригинал нотной рукописи «Русалки», лучшей оперы Антонина Дворжака, впервые в истории временно

Спорт
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, Фото: ЧТК

Чемпионат по фигурному катанию – чешские медали еще…

Чехия попрощалась с участниками Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в моравском

История
Череп «шаманки», Фото: Архив Центра культурной антропологии

Колдунья из Дольни Вестонице – лицо из глубины…

Лицо ее было изуродовано, однако, возможно, именно это обстоятельство заставило назвать женщину из Дольни

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