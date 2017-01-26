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Новости

26-01-2017 12:29

Радиогазета

Чешские дипломаты в Сирии – единственная надежда плененных

25-01-2017 14:50 | Антон Каймаков

Лешек Панек, Фото: архив Гинека Кмоничека

Лешек Панек, Фото: архив Гинека Кмоничека

В результате продолжительных переговоров чешские дипломаты добились освобождения польского гражданина, пропавшего в Сирии 10 декабря 2015 года. 54-летний Лешек Панек в сопровождении чешского посла в Сирии Эвы Филипи уже переправлен в Бейрут и передан под опеку представителей польского посольства в Ливане. Как заявил глава внешнеполитического отдела Пражского Града Гинек Кмоничек, освобождение пленника обошлось без выкупа. Далее об этом

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Чехия подтверждает репутацию безопасной страны

25-01-2017 14:28 | Лорета Вашкова

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио С возникновением новых очагов напряженности в различных регионах мира для людей становится все более важным, чувствуют ли они себя хотя бы дома в относительной безопасности. Падение градуса насилия в Чехии, – а криминогенная обстановка в стране, как стало известно, существенно снижается уже третий год подряд, – способствует укреплению ощущения внутреннего комфорта. Сократилось число преступлений имущественного характера, краж и грабежей. А также, что очень важно, убийств – в 2016 г. их было совершено менее всего за последнюю четверть века. Более половины всех уголовных преступлений прошлого года полицейским удалось раскрыть. Далее об этом

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Спорт

«Чешские фигуристы – настоящие бойцы»

25-01-2017 10:16 | Тимур Кашапов

Ольга Жакова – известный международный арбитр с опытом работы на нескольких Олимпиадах и мировых первенствах. Накануне открытия в Остраве чемпионата Европы по фигурному катанию Ольга поделилась с «Радио Прага» своими мыслями по поводу стартующего турнира, рассказала о перспективах чешских спортсменов и раскрыла «рецепт» успешного развития фигурного катания в ЧР. Далее об этом

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Аллегро

Подданный королевства венской музыки

22-01-2017 | Катерина Айзпурвит

Войтех Ировец Современник Моцарта Войтех Ировец, или Адальберт Гировец – под этим именем он вошел в историю, принадлежал к той плеяде композиторов, благодаря которым Европа обрела свою музыку XVIII и XIX веков. Ее звуки переносят нас на два столетия назад назад, в Вену, Прагу, Петербург тех давних времен. Далее об этом

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Я к вам пишу

Новогодняя почта

19-01-2017 12:15 | Лорета Вашкова

Большое спасибо всем, кто торопился поздравить нашу редакцию с Новым годом и Рождеством, отмечаемым по разным календарям – новому и старому, и даже баловавших нас сувенирами или любопытными газетными вырезками. Благодарим также слушателей, присылавших в последние месяцы ответы на вопросы месяца, и тех, кто делился с нами мнением о прослушанных в нашем эфире программах или прочитанных на сайте материалах, за интерес к программам. Далее об этом

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Аспекты экономики

Установить цепи противоскольжения легким движением руки

26-01-2017 11:24 | Катерина Айзпурвит

Автоматические цепи противоскольжения, Фото: YouTube/Gecko Зимой, когда на дорогах появляются снежные заносы, или они превращаются в ледяной каток, особенно в горах, перед водителем встает трудоемкая задача — надеть на колеса цепи противоскольжения. Облегчить эту процедуру поможет изобретение чешской фирмы, позволяющее...  Далее об этом

Kovosvit планирует покорить Германию и Румынию

25-01-2017 14:34 | Ольга Васинкевич

Фото: Архив компании Kovosvit MAS Машиностроительная компания Kovosvit MAS из Сазимова Усти, которая в минувшем году столкнулась с затруднениями из-за заблокированных счетов, планирует в 2017 году проникнуть на рынки Германии и Румынии. Компания убеждена, что там для нее открываются большие...  Далее об этом

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Радиопутеводитель

«Пражский Монмартр» Новый Свет

24-01-2017 13:32 | Екатерина Сташевская

Новый свет, Фото: архив Радио Прага Отклонившись от привычных пражских туристических маршрутов, можно очутиться в совершенно ином, незнакомом мире чешской столицы. Район Новый Свет в Градчанах – это уютный островок с приземистыми домиками с разноцветными фасадами, которые подпирают друг...  Далее об этом

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Мозаика

Чикагский памятник первому чешскому диссиденту

23-01-2017 12:14 | Катерина Айзпурвит

Памятник Карелу Гавличеку - Боровскому, Фото: архив Татьяны Ивановой - Шелингер «Самым чешским городом Америки» называли сто лет назад Чикаго, куда еще в XIX веке устремлялись переселенцы из богемских земель Австро-Венгрии, неся с собой свой язык, культуру, историю, своих героев. Одним из них стал поэт и публицист середины XIX века...  Далее об этом

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Аллегро

OK Band - чешские пионеры «новой волны»

21-01-2017 | Ольга Васинкевич

OK Band, альбом Disco!, Фото: Warner Music Не всегда то, что кажется на первый взгляд поп-музыкой, ею в действительности является. Группа OK Band тому отличное подтверждение. Сочетая элементы новой волны, неоромантизма и электронной танцевальной музыки, в общем и целом они звучат как качественный техно-поп....  Далее об этом

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