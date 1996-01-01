Аудиторскую проверку должно было бы пройти не только имущество министра финансов Андрея Бабиша, но и других политиков, заявил
Полиция по делам иностранцев с 1 февраля стала использовать в Праге шесть новых автомобилей, оснащенных специальной техникой для
Министр финансов и глава движения ANO Андрей Бабиш остается самым популярным политиком, несмотря на то, что число его сторонников
Экспорт бычьей спермы из Чехии в Турцию за последние два года вырос более чем в
Экспорт оружия и военного материала из Чешской Республики в 2016 году вырос на 20-30%
За 2016 год выросло количество путешествующих Чешскими железными дорогами, почти
«Очень долго все происходит», - сожалеет киевлянка Наталия, когда речь заходит о введении безвизового
Тринадцать тысяч крон в год. Согласно статистике, именно такую сумму отдают чехи за уход за своим четвероногим
Отклонившись от привычных пражских туристических маршрутов, можно очутиться в совершенно ином, незнакомом
Единственный оригинал нотной рукописи «Русалки», лучшей оперы Антонина Дворжака, впервые в истории временно
Чехия попрощалась с участниками Чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в моравском
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