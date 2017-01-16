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Новости

16-01-2017 16:30

Радиогазета

Встреча президента с главой МИД – куда дует американский ветер перемен?

16-01-2017 14:47 | Лорета Вашкова

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, Фото: Архив МИД ЧР

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, Фото: Архив МИД ЧР

Чешско-американские и российско-американские отношения после прихода в Белый дом нового хозяина обсудил в субботу президент Милош Земан с группой своих экспертов и главой чешского МИД Любомиром Заоралеком. На встрече в Ланах, длившейся почти шесть часов, также рассматривалась ситуация в Турции, выход Великобритании из ЕС и вопросы безопасности. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, контрапунктом встречи президента с министром иностранных дел стало отсутствие существенных разногласий в вопросах внешней политики. Далее об этом

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Сжечь себя и что-то изменить

16-01-2017 14:10 | Ольга Васинкевич

Акция памяти на месте самосожжения Яна Палаха, Фото: Ольга Васинкевич, Чешское радио - Радио Прага Самосожжение как протест против вторжения войск стран Варшавского договора на территорию родной Чехословакии. Этот поступок студента Яна Палаха навсегда останется символом мужества и сопротивления. Сегодня о нем напоминает изогнутый, врытый в брусчатку крест прямо перед историческим зданием Национального музея, у которого ежегодно 16 января собираются люди почтить память народного героя.  Далее об этом

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Спорт

Большой хоккей маленькой страны

16-01-2017 13:18 | Тимур Кашапов, Антон Каймаков

Талисман ЧМ-2015 по хоккею, Прага, Фото: Матрина Шнайбергова, Чешское радио - Радио Прага Ровно 80 лет назад в 1937 году в Остраве был сыгран первый матч, который открыл новую главу в истории чешского хоккея. Страна, для которой этот вид спорта стал, как принято говорить в таких случаях, «визитной карточкой», отмечает юбилей создания клубного чемпионата.  Далее об этом

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Тема дня

Савченко: Чехия и Украина – ближе, чем кажется

13-01-2017 15:12 | Лорета Вашкова

Надежда Савченко в Праге, Фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко самой серьезной ошибкой Милоша Земана считает уверенность чешского президента в существовании в России справделивого правосудия. Бывшая военнослужащая, которая является символом конфликта между Россией и Украиной, также считает, что необходимо более тщательно анализировать ситуацию, чтобы Чехия избежала сценария ее родины, на территории которой Россия развязала войну. Далее об этом

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Радиопутеводитель

Пражский вокзал Йозефа Фанты – на перепутье всех дорог

09-01-2017 13:41 | Екатерина Сташевская

«Кафе Фанты», пражский Главный вокзал, Фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира. Далее об этом

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Аспекты экономики

2016 год стал «золотым» для чешских кинотеатров

16-01-2017 10:45 | Катерина Айзпурвит

Пражский кинотеатр «Светозор», Фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио Прага Продав в общей сложности около 14 млн билетов, владельцы чешских кинотеатров называют прошедший год самым удачным за всю историю Чешской Республики – зритель не только вернулся в кинозалы, но и принес их владельцам ощутимый доход. Средняя стоимость билета...  Далее об этом

Главные успехи чешской оборонки

13-01-2017 13:33 | Антон Каймаков

Иллюстративное фото: архив фирмы Česká zbrojovka Uherský Brod Четвертый год подряд растут обороты чешских оружейных заводов, что обусловлено высоким спросом на огнестрельное оружие и военную технику, выпускаемую в стране.   Далее об этом

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Аллегро

Альбом «День» и «Группа Кошмара»

15-01-2017 | Антон Каймаков

Альбом «День», Фото: Universal Music Альбом «День» чешского певца и композитора Михала Грузы и его «Группы Кошмара» (Kapela Hrůzy) был выпущен в 2012 году. Именно с образования этой группы в 2006 году и началась сольная карьера исполнителя.   Далее об этом

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Аллегро

Магия гитарной музыки – Штепан Рак и Джон Дуарте

14-01-2017 | Лорета Вашкова

Штепан Рак, Фото: Svajcr, CC BY-SA 3.0 Выдающийся чешский гитарист и композитор Штепан Рак родился прямо … на советском танке, одном из освобождавших Чехословакию в период Второй мировой войны. Его мать Василина Сливкова, родом из Закарпатской Руси, служила в Красной армии. Судьба сложилась...  Далее об этом

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Мозаика

Нет мусору! Продукты на развес

12-01-2017 13:49 | Эва Туречкова

Магазин «Бо», Фото: Эва Туречкова, Чешское радио - Радио Прага Мусорное ведро, забитое по самый верх пластиковыми и прочими упаковками, коробками от мала до велика, стаканчиками из-под йогурта... Ежедневно наблюдаемая картина вынудила группу молодых энтузиастов открыть в Праге «безупаковочный» магазин.   Далее об этом

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Богема

Вневременная архитектура Йоже Плечника

06-01-2017 14:35 | Вирджиния Варгольская

Костел Наисвятейшего Сердца Господня, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио 7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града.   Далее об этом

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