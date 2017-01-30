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30-01-2017 00:48

Аллегро

Звездные трио Богуслава Мартину

29-01-2017 | Антон Каймаков

«Трио имени Бедржиха Сметаны», Фото: Петр Вебер, Чешское радио

«Трио имени Бедржиха Сметаны», Фото: Петр Вебер, Чешское радио

Альбом 2016 года камерного коллектива «Smetanovo trio» - «Трио имени Бедржиха Сметаны» с записью трио Богуслава Мартину был признан публикой сразу же после выхода в свет. Ныне CD чешских музыкантов было выдвинуто на соискание премии BBC Music Magazine Award в категории камерной музыки. Открытое голосование слушателей началось 20 января 2017 на сайте awards.classical-music.com.  Далее об этом

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Исторические прогулки

Колдунья из Дольни Вестонице – лицо из глубины веков

28-01-2017 | Лорета Вашкова

Череп «шаманки», Фото: Архив Центра культурной антропологии Лицо ее было изуродовано, однако, возможно, именно это обстоятельство заставило назвать женщину из Дольни Вестонице, жившую примерно 28 тыс. лет назад, «шаманкой». Чешские ученые, взяв на вооружение новые научные достижения, а также метод антропологической реконструкции, который известный российский археолог и скульптор Михаил Герасимов использовал в 1968 году, ныне работают над воспроизведением внешности таинственной незнакомки, пришедшей к нам из глубины веков. Останки «колдуньи» обнаружил в 1947 г. на верхнепалеолитической стоянке Южно-Моравского края, неподалеку от Бржецлава, археолог Богуслав Клима. Далее об этом

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Аллегро

«Красивая незнакомка» – прощание с Иветой Бартошовой

28-01-2017 | Лорета Вашкова

Ивета Бартошова, Фото: Pornero, CC BY-SA 3.0 Упоминание имени некогда популярной чешской певицы Иветы Бартошовой, трижды удостоившейся престижной музыкальной премии «Золотой соловей», у многих чехов вызывает грусть. Изначальный образ романтической и непосредственной девушки, закрепившийся за ней в 1980-е годы, постепенно бледнел и стирался. После «бархатной» революции пoп-дива не сумела удержать свои позиции: она разминулась со "своим" композитором, и ее песенный репертуар не отличался особой оригинальностью; не была устроена также ее личная жизнь. Три года назад Бартошова в возрасте 48 лет совершила самоубийство, бросившись под поезд на окраине Праги.  Далее об этом

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Богема

Пражский дизайнер Валентина Удинцева: «Грустно жить, просто делая каждый день дизайн»

27-01-2017 16:04 | Ольга Васинкевич

Валентина Удинцева, Фото: архив Валентины Удинцевой Русские дизайнеры в Чехии. Какие ассоциации у вас возникают при этом словосочетании? Скорее всего, вы представите себе деятельность настолько разнообразную, как говорится, «от и до», что в двух словах и не описать. И будете совершенно правы. О том, в каких областях успели «наследить» русские дизайнеры в Чехии, «Радио Прага» побеседовало с дизайнером Валентиной Удинцевой. Далее об этом

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Аспекты экономики

Чешские вокзалы похорошеют

27-01-2017 15:06 | Лорета Вашкова

Пражский Главный вокзал, Фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага Железнодорожный вокзал является визитной карточкой города, и вскоре облик многих чешских ж/д станций станет более красивым и приветливым. Управление железнодорожным транспортом планирует серию работ по благоустройству вокзалов, суммарный объем которых...  Далее об этом

Установить цепи противоскольжения легким движением руки

26-01-2017 11:24 | Катерина Айзпурвит

Автоматические цепи противоскольжения, Фото: YouTube/Gecko Зимой, когда на дорогах появляются снежные заносы, или они превращаются в ледяной каток, особенно в горах, перед водителем встает трудоемкая задача — надеть на колеса цепи противоскольжения. Облегчить эту процедуру поможет изобретение чешской фирмы, позволяющее...  Далее об этом

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Радиогазета

«Фашизм может вернуться когда угодно»

27-01-2017 14:38 | Ольга Васинкевич

Освенцим, Фото: Ольга Васинкевич, Чешское радио - Радио Прага Концентрационный лагерь Освенцим стал символом ужаса и нечеловеческих страданий, которые пришлось пережить его узникам. Человек, хотя бы однажды побывавший в этом месте, навсегда становится другим, и слово Холокост приобретает для него совсем мной смысл. Каждый год...  Далее об этом

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Бизнес идет навстречу пожилым

27-01-2017 14:54 | Антон Каймаков

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Все больше фирм направляют свою деятельность на удовлетворение потребностей пожилых людей – развлечение, образование, туризм, забота о здоровье и прочего. «Серебряная экономика» - интенсивно развивающееся направление бизнеса в Европе, актуально и для...  Далее об этом

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Чешские СМИ о России

27-01-2017 14:54 | Катерина Айзпурвит

Иллюстративное фото: Sokoljan, открытый источник Радио, телевидение, газеты и Интернет-издания по-прежнему уделяют значительное внимание России, в последнее время, разумеется, часто в контексте «компромат Кремля на Дональда Трампа». Продолжают в Чехии следить за действиями российских войск в Сирии....  Далее об этом

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