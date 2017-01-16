Некогда в местах сегодняшнего пражского Главного вокзала было пересечение множества дорог, откуда путники из далеких стран отправлялись навстречу своей судьбе. В настоящее время в его недрах таится одноименная станция метро, а говорят в его стенах практически на всех языках мира. Далее об этом

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко самой серьезной ошибкой Милоша Земана считает уверенность чешского президента в существовании в России справделивого правосудия. Бывшая военнослужащая, которая является символом конфликта между Россией и Украиной, также считает, что необходимо более тщательно анализировать ситуацию, чтобы Чехия избежала сценария ее родины, на территории которой Россия развязала войну. Далее об этом

Ровно 80 лет назад в 1937 году в Остраве был сыгран первый матч, который открыл новую главу в истории чешского хоккея. Страна, для которой этот вид спорта стал, как принято говорить в таких случаях, «визитной карточкой», отмечает юбилей создания клубного чемпионата. Далее об этом

Самосожжение как протест против вторжения войск стран Варшавского договора на территорию родной Чехословакии. Этот поступок студента Яна Палаха навсегда останется символом мужества и сопротивления. Сегодня о нем напоминает изогнутый, врытый в брусчатку крест прямо перед историческим зданием Национального музея, у которого ежегодно 16 января собираются люди почтить память народного героя. Далее об этом

Чешско-американские и российско-американские отношения после прихода в Белый дом нового хозяина обсудил в субботу президент Милош Земан с группой своих экспертов и главой чешского МИД Любомиром Заоралеком. На встрече в Ланах, длившейся почти шесть часов, также рассматривалась ситуация в Турции, выход Великобритании из ЕС и вопросы безопасности. По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, контрапунктом встречи президента с министром иностранных дел стало отсутствие существенных разногласий в вопросах внешней политики. Далее об этом

16-01-2017 10:45 | Катерина Айзпурвит

Продав в общей сложности около 14 млн билетов, владельцы чешских кинотеатров называют прошедший год самым удачным за всю историю Чешской Республики – зритель не только вернулся в кинозалы, но и принес их владельцам ощутимый доход. Средняя стоимость билета... Далее об этом

13-01-2017 13:33 | Антон Каймаков

Четвертый год подряд растут обороты чешских оружейных заводов, что обусловлено высоким спросом на огнестрельное оружие и военную технику, выпускаемую в стране. Далее об этом

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15-01-2017 | Антон Каймаков

Альбом «День» чешского певца и композитора Михала Грузы и его «Группы Кошмара» (Kapela Hrůzy) был выпущен в 2012 году. Именно с образования этой группы в 2006 году и началась сольная карьера исполнителя. Далее об этом

14-01-2017 | Лорета Вашкова

Выдающийся чешский гитарист и композитор Штепан Рак родился прямо … на советском танке, одном из освобождавших Чехословакию в период Второй мировой войны. Его мать Василина Сливкова, родом из Закарпатской Руси, служила в Красной армии. Судьба сложилась... Далее об этом

12-01-2017 13:49 | Эва Туречкова

Мусорное ведро, забитое по самый верх пластиковыми и прочими упаковками, коробками от мала до велика, стаканчиками из-под йогурта... Ежедневно наблюдаемая картина вынудила группу молодых энтузиастов открыть в Праге «безупаковочный» магазин. Далее об этом

06-01-2017 14:35 | Вирджиния Варгольская

7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града. Далее об этом