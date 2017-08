Ostrava, notre amour (suite)

Suite des aventures de nos trois amis belge et français à Ostrava. Vous le savez si vous avez suivi nos précédentes émissions, David Girten, François Bouillet et Emmanuel Chilaud vivent dans la cité au riche passé industriel depuis quelques années déjà. Un choix de vie qu’ils affirment ne surtout pas regretter. Et ce d’autant moins que les environs d’Ostrava offrent de multiples possibilités d’excursions et d’activités. Bref, on vit d’autant mieux à Ostrava lorsque l’on la quitte quitte de temps à l’autre. Toujours bien entendu pour mieux y revenir… Entre deux éclats de rire, David, François et Emmanuel évoquent au micro de Radio Prague quelques-uns de leurs coups de cœur.