Les meilleures destinations touristiques de 2017 sur Radio Prague

Suite de nos bilans rétrospectifs… cette fois avec un choix de plusieurs destinations touristiques tchèques, peut-être pas parmi les plus connues, mais certainement pas moins intéressantes. Nous vous proposons de (re)découvrir les volcans de boue de la Bohême de l’Ouest, la Montagne sainte de Příbram, qui est le lieu de pèlerinage marial le plus visité en République tchèque, une distillerie pas comme les autres, la ville d’Ostrava et son patrimoine industriel, le château de Duchcov où est mort Giacomo Casanova, ou encore les plus grandes grottes karstiques de République tchèque…