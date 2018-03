La République tchèque vue par les étrangers

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand on dit République tchèque ? Avez-vous visité la République tchèque et quelles étaient vos impressions ? Écrivez-nous à l’adresse suivante :

cr@radio.cz

Pourquoi ne pas danser un peu à Prague ?

Il suffit pour cela de se promener un peu dans l’un de ces magnifiques recoins de la ville. Dans les guides touristiques, on apprend que ce bâtiment se nomme Tančící dům, soit la Maison dansante. Pour moi, comme pour beaucoup de Tchèques, il s’agit de Ginger et Fred.

Il suffit, quand on se balade le long de la rivière, de tomber sur cette silhouette belle et originale, cette construction qui a frappé mon imagination. Comme si on avait juste devant soi un couple en train de danser. Il la tient au niveau de la taille et il la fait tourner sur elle-même. Chacun peut se choisir sa propre musique, celle qui sort de toutes les fenêtres à Prague.

Il est clair que j’ai photographié sans relâche ce bâtiment sous tous les angles possibles. La seule chose qui me manque serait d’en photographier l’intérieur. C’est une tâche qu’il me reste à accomplir pour une prochaine fois. Mais pour ceux qui envisageraient un voyage dans un futur proche, je leur conseille de ne pas laisser passer ça.

Hugo Longhi, Argentine

Je vais régulièrement en vacances en République tchèque depuis plus de vingt ans. Par le passé, nous allions camper près du lac Mácha et, depuis 2013, je visite au moins une fois par an Prague, d’où je peux quadriller en train la République tchèque. C’est la diversité du paysage qui m’impressionne le plus. Cela vaut aussi vraiment la peine de visiter des villes comme Hradec Králové, České Budějovice, Liberec et Plzeň. Lors de mes voyages, j’ai rencontré des Tchèques joyeux, amicaux et chaleureux, qui ont toujours eu de la reconnaissance et un sourire pour mes faibles connaissances en langue. Il y a toute une série d’endroits qui me restent encore inconnus en Tchéquie, et c’est pour cela que je me réjouis de faire d’autres séjours dans ce pays enchanteur.

David Karlick, Allemagne

J’ai étudié à Prague à l’université pendant un semestre. C’était bien des années avant que le nom « Czechia » ne soit adopté. J’en suis immédiatement tombé amoureux. Les gens, l’architecture, la nourriture, la bière, et l’art, l’histoire : tout ceci m’était vraiment très proche. Encore aujourd’hui, je rêve souvent de Prague et j’ai hâte de retourner dans la ville que je préfère au monde. Je me sens profondément lié à ce merveilleux pays et à sa population. Mon cœur sera toujours en partie là-bas.

Avery Kennedy, pilote de la marine, Etats-Unis

J’ai visité Prague vingt fois depuis 2011, parfois en m’arrêtant sur la route en direction de la Slovaquie, d’autres fois pour découvrir la République tchèque.

J’aime Prague. La plupart du temps, je loge ailleurs pour chaque séjour ce qui me permet de découvrir différents quartiers. J’ai pris la plupart des lignes de métro, et j’ai l’intention de visiter les endroits que j’ai ratés.

J’ai commencé à aider les gens à l’aéroport, ou quand ils se rendent au centre, lorsque je vois qu’ils ont l’air perdus.

Les gens qui viennent à Prague devraient penser à faire un tour à Olomouc, Liberec ou České Budějovice.

J’apprécie le fait que les bars à chats soient devenus populaires. J’en ai déjà visité sept et j’espère en trouver d’autres cette année.

Nigel

« Je pense que personne ne sait aussi bien rire que les Tchèques​. » Siderov, Bulgarie

« En République tchèque, j’ai été choqué par la façon de se moucher en public. » Pascal Rakotomizao, Madagascar

« Nous adorons Prague. Moscou est une mégapole, une ville sauvage, qui pompe votre énergie. Ici, c’est calme, les gens sont agréables. C’est un vrai repos pour l’esprit. » Maxim Fedorov, Russie

« Vous êtes des gens tranquilles, pragmatiques, vous ne vous préoccupez pas de choses sans importance, et je pense aussi que vous êtes honnêtes. » Carlos Arbona, Espagne