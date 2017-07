Une joueuse tchèque soulèvera-t-elle le trophée dimanche 16 juillet ? Rien d’impossible, au vu de leurs performances sur gazon ces derniers jours. Tandis que Karolína Plíšková a remporté samedi le tournoi d’Eastbourne, c’est à Birmingham que Petra Kvitová s’était imposée il y a une semaine.

Cette dernière est très attendue à Londres. Wimbledon, c’est son tournoi, que la numéro 12 mondiale a remporté en 2011 et 2014. Après 6 mois sans compétition suite une agression à l’arme blanche lors d’un cambriolage, la Tchèque ne souffre désormais plus de la main gauche. Elle l’a montré à Birmingham et ne doit son forfait à Eastbourne la semaine dernière qu’à une blessure abdominale. Petra Kvitová aborde désormais Wimbledon sans pression, dit-elle, mais fait évidemment partie des favorites. Elle débute aujourd’hui face à la Suédoise Johanna Larsson. Pas impossible que la Tchèque trouve sur sa route en huitièmes de finale la Britannique Johanna Konta, numéro 7 mondiale. Son adversaire aura alors le public avec elle, pour un match au sommet.



Karolína Plíšková devra quant à elle montrer qu’elle peut faire mieux que le deuxième tour, qu’elle n’a jamais dépassé à Londres en 5 participations. A 25 ans, la numéro 3 mondiale est en bonne forme cette saison, avec une demi-finale à Roland Garros il y a quelques semaines. Samedi, il ne lui a fallu que deux sets pour s’imposer face à la Danoise Caroline Wozniacki, en finale du tournoi d’Eastbourne (6-4, 6-4). Elle totalise désormais 3 titres en autant de finales disputées cette saison. Une dernière victoire qui la place bien pour Wimbledon. « Je me sens bien sur l’herbe », a-t-elle déclarée samedi après le deuxième titre de sa carrière sur cette surface.

Côté Hommes, c’est Tomas Berdych qui pourrait réaliser une belle performance. Le numéro 15 mondial débutera le tournoi mardi, face au Français Jérémy Chardy. Les tirages au sort lui promettent cependant une demi-finale face au grand favori Roger Federer.