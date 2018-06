Pour les jeunes Marocains, un rêve éveillé au pays du hockey

Bien que battu par l’Iran vendredi pour son entrée en matière dans la compétition, le Maroc vit à l’heure du football et des performances de ses Lions de l’Atlas à la Coupe du monde qui bat son plein en Russie. Comme partout ailleurs en Afrique, le football est le sport roi de Rabat à Casablanca. Dans chacune de ces deux villes existe toutefois aussi une patinoire qui permet la pratique du hockey sur glace. Récemment, une équipe de jeunes hockeyeurs et hockeyeuses marocains a passé une semaine en République tchèque. Dans un pays où le hockey fait partie du patrimoine national, cette expérience leur a permis de vivre intensément leur nouvelle passion et de découvrir une autre culture. Reportage.