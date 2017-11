Patinage de vitesse : rentrée ratée pour Sáblíková

A Pyeongchang en février prochain, les principaux espoirs tchèques de titres et de médailles olympiques reposeront une nouvelle fois essentiellement sur les épaules de Martina Sáblíková. Triplement sacrée sur les longues distances à Vancouver et à Sotchi en 2010 et 2014, la patineuse de vitesse tchèque n’a cependant pas brillé lors de la première épreuve de Coupe du monde de la saison ce week-end à Heerenveen (Pays-Bas).