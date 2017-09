Le Slavia roi du derby pragois

Longue à se dessiner, la victoire du Slavia n’a cependant souffert d’aucune contestation. Deux buts signés de ses avant-centre et milieu internationaux Milan Škoda et Josef Hušbauer dans les vingt dernières minutes ont permis au champion en titre de prendre le dessus sur un Sparta une nouvelle fois bien décevant. Malgré la présence dans son entrejeu au coup d’envoi de son meneur de jeu et leader Tomáš Rosický, le Sparta a concédé sa deuxième défaite de la saison. En cas de victoire du Viktoria Plzeň contre Zlín en match décalé ce lundi soir, Rio Mavuba, de nouveau confiné au banc des remplaçants, et ses partenaires compteront déjà dix points de retard sur le club de Bohême de l’Ouest, leader au parcours sans faute depuis le début de saison. Avec un bilan de trois petites victoires en sept matchs, les ambitions du Sparta ont d’ores et déjà un sérieux coup de plomb de l’aile.

Dans le camp opposé, ce succès acquis dans un stade plein permet au Slavia de remonter à la deuxième place et de ne pas voir l’écart qui le sépare de Plzeň se creuser alors que les positions en tête du classement commencent à se cristalliser.

Un haut du panier dans lequel continue de figurer le Sigma Olomouc. Agréable surprise de ce premiers tiers de saison, l’équipe morave a confirmé sa bonne série en s’imposant de fort belle manière (5-3) sur la pelouse de Karviná, un résultat qui lui permet de conserver sa troisième place à seulement un point du Slavia.