L’arbitrage vidéo, nouvelle réalité aussi pour le football tchèque

Qui sait quel aurait été le déroulement de ce match entre les deux clubs voisins du quartier de Vršovice si le but inscrit à la 12e minute de jeu par Milan Škoda avait bien été validé ? Seulement voilà, l’ouverture du score a été annulée en raison d’une position de hors-jeu d’un partenaire de l’attaquant international du Slavia. Une décision prise par l’arbitre, M. Zbyněk Proske, après trois longues minutes durant lesquelles il a consulté les images sur le bord du terrain, comme s’en est lui-même étonné le meneur de jeu du Slavia, Josef Hušbauer :

« C’était bizarre, personne ne savait ce qui se passait et pourquoi nous attendions si longtemps. Tout le monde était surpris et je pense qu’au moins la moitié des gens qui étaient dans le stade aujourd’hui ne savaient pas qu’il y avait une assistance vidéo pour ce match. »

Après avoir célébré son but, Milan Škoda a donc été contraint de se replacer et de reprendre le cours du jeu avec un score toujours nul et vierge :

« Bien sûr que c’est frustrant sur le coup, mais ce n’était encore que le début du match. Le plus important est que cette décision ne nous ait pas coupés dans notre élan et que nous ayons continué à jouer. Nous l’avons même plutôt bien fait par moments et le but valide inscrit juste avant la mi-temps nous a fait beaucoup de bien. »

C’est finalement Josef Hušbauer qui a permis au Slavia de s’imposer sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but parfaitement valable et ne souffrant d’aucune contestation possible, comme s’en félicitait sportivement l’entraîneur des Bohemians, Martin Hašek:

« J’ai toujours dit, quand on me l’a demandé, que j’étais favorable à l’usage de la vidéo pour assister les arbitres. Je n’ai forcément aucune raison de dire autre chose après ce match. Je ne vois aucune raison pour qu’un but inscrit alors qu’il y avait une position de hors-jeu soit validé. Ceci dit, si les faits m’ont donné raison aujourd’hui, les décisions nous seront peut-être moins favorables les prochaines fois. Mais le plus important est de pouvoir jouer dans le respect maximal des règles. »

Depuis l’automne dernier, quelques matchs de l’HET Liga, le championnat de République tchèque de football, bénéficient d’un arbitrage vidéo. En raison du déploiement des moyens techniques nécessaires à l’usage de cette assistance, il ne s’agit toutefois pour l’heure que de rencontres diffusées par la chaîne de télévision O2 TV Sport. Sa généralisation à l’ensemble des stades des clubs de première division est néanmoins prévue dans un proche avenir.