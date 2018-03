Foot : la République tchèque reçue trois sur quatre en Chine

Le peu d’entrain des commentateurs de la Česká televize (Télévision tchèque), pourtant témoins du troisième but en quatre minutes de l’équipe nationale tchèque de football, traduit bien le peu d’enjeu et de prestige que représentait la China-Cup, tournoi amical organisé dans l’Empire du Milieu.

Malgré tout, les footballeurs tchèques ont mis un point d’honneur à gagner contre l’équipe chinoise, 65ème nation au classement FIFA. Qu’on se le dise, tout autre résultat aurait été humiliant pour la Reprezentace. Les Tchèques terminent à la troisième place de ce tournoi, un bon résultat si l’on ne précisait pas que seulement quatre équipes étaient engagées dans cette compétition. Outre la Chine et la République tchèque, le Pays de Galles et l’Uruguay participaient à ce tournoi. L’Uruguay donc, la seule équipe présente à être qualifiée pour la Coupe du monde qui aura lieu dans deux mois en Russie, avait donné une leçon aux Tchèques en demi-finale du tournoi, deux jours plus tôt. Dominés 2-0, les joueurs de Karel Jarolím, ont de surcroît encaissé un but qui restera dans les annales. A la 37ème minute du match, l’attaquant uruguayen du PSG, Edison Cavani, se retrouva tout seul dans la surface de réparation adverse suite à un mauvais replacement des défenseurs tchèques, et s’envola pour expédier le ballon dans les filets d’un magnifique ciseau retourné laissant pantois le gardien de la Reprezentace, Jiří Pavlenka. Ce but spectaculaire suivit l’ouverture du score de Luis Suarez à la dixième minute sur pénalty. Cette défaite conduisit les Tchèques à disputer une petite finale contre les Chinois, défaits 6-0 par les Gallois dans l’autre demi-finale.

Cette victoire contre la Chine a pourtant mis longtemps à se dessiner. Surpris par un but chinois dès la 17ème minute de jeu, Tomáš Kalas et Patrik Schick ont marqué coup sur coup aux 58ème et 59ème minutes pour reprendre l’avantage. Les buts de Michael Krmenčík et Pavel Kadeřábek ont permis aux Tchèques de s’imposer sur un score plus large, 4-1. L’histoire retiendra que c’était la première fois que les Tchèques et les Chinois s’affrontèrent dans le cadre d’un match de football.

Petra Kvitová, la tenniswoman tchèque, s’est débattue deux longues heures, contre l’Américaine Sofia Kenin (3-6, 6-2, 6-4) pour accéder aux huitièmes de finale du tournoi de Miami. Au prochain tour, Petra Kvitová, neuvième joueuse mondiale, affrontera la Lettone Jelena Ostapenko. Mais Petra Kvitová ne sera pas la seule Tchèque qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Miami. Karolína Plíšková, sixième joueuse mondiale et vainqueur de la Taiwanaise Su Wei Hsieh (6-4, 1-6, 7-6) dans un match marathon de deux heures et demie, jouera elle aussi les huitièmes de finale. Elle affrontera la Kazakhe Zarina Diyas.