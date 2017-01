09-01-2017 15:03 | Guillaume Narguet

Vainqueur du sprint vendredi, deuxième de la poursuite samedi, et de nouveau vainqueur cette fois de la mass-start dimanche à Oberhof, Gabriela Koukalová a pris la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon. Ces deux nouvelles victoires, qui s’ajoutent à ses deux précédentes acquises en fin d’année dernière, confirment ainsi son excellent début de saison. Ce week-end tchèque presque parfait en Allemagne a été complété par la troisième place d’Eva Puskarčíková dans la mass-start et la deuxième de Michal Šlesingr chez les hommes dans le 10 kilomètres jeudi.

Cela devient peu à peu une habitude, et ils auraient bien tort de se priver de ce petit moment de plaisir. L’hiver désormais, le week-end venu, après le repas, lorsque les Tchèques s’installent confortablement dans leur canapé et devant leur poste de télévision pour suivre les épreuves de la Coupe du monde de biathlon, ils attendent un exploit d’un de leurs représentants, et notamment de leur « Gabi » préférée, pour les aider à bien digérer leurs « knedlíky ». Et jusqu’à présent, les biathlètes ont rarement déçu leurs supporters. Les cinq médailles remportées à Oberhof, soit le meilleur total tchèque de l’histoire lors d’une étape de Coupe du monde, l’ont encore confirmé.

Nous l’avons déjà dit et redit : depuis quelques années, le biathlon vit un véritable boom en République tchèque. Et au rythme où vont les choses, et des succès notamment de Gabriela Koukalová, respectivement les quinzième et seizième de sa carrière en Coupe du monde, cela ne semble pas prêt de s’arrêter. « De retour en jaune », titrait ainsi en une de ses pages sportives le quotidien Mladá fronta Dnes ce lundi, au lendemain de la démonstration de Koukalová dans la mass-start (épreuve individuelle disputée avec un départ groupé des concurrents). Auteur d’un sans-faute au tir, la Tchèque s’est imposée en solitaire avec une nette avance (31’’5) sur l’Allemande Laura Dahlmeier et donc sa compatriote Eva Puskarčíková (45’’4). Une victoire « à la Martin Fourcade du début de saison » en quelque sorte, même si Koukalová a d’abord tenu à mettre en avant la performance d’ensemble de l’équipe tchèque dimanche :

« L’émotion est un peu la même qu’après un succès en relais, où la joie est au moins quadruplée. Je suis très heureuse que nous soyons deux avec Eva sur le podium aujourd’hui, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. J’ai parfois l’impression ces derniers temps que je vis un rêve éveillé. »

Eva Puskarčíková sur un podium, ce n’est cependant pas tout à fait une nouveauté. Elle aussi auteur d’un sans-faute au tir, et malgré un temps très moyen sur les skis (19e meilleur temps), la Tchèque a réédité sa performance de Pokljuka (Slovénie) en décembre dernier. Du coup, pour la deuxième fois seulement de l’histoire, deux Tchèques figuraient aux trois premières places d’une épreuve de Coupe du monde, et ce à la grande satisfaction, on s’en doute, de la principale intéressée :

« Quand je suis arrivée au dernier tir, j’ai regardé le tableau et j’ai vu que Gabriela avait réalisé un sans-faute et qu’elle restait en tête de la course. Cela m’a peut-être aidée. J’étais contente pour elle et je me suis dit que ce serait sympa de se revoir sur le podium. »

Ce podium, le troisième en l’espace de trois jours pour Gabriela Koukalová, a donc permis à cette dernière d’endosser le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde, un classement qu’elle avait remporté la saison dernière. La Tchèque possède désormais quinze points d’avance sur l’Allemande Laura Dahlmeier :

« C’est formidable, évidemment. Mais il reste encore tellement d’épreuves d’ici la fin de la saison qu’il ne faut pas s’emballer trop vite. Dès la prochaine course, je peux perdre ce dossard de leader et une autre concurrente l’endosser. Il faut donc rester les pieds sur terre et continuer à faire en sorte d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour conserver cette place le plus longtemps possible. »

A un mois des championnats du monde, qui se tiendront à Hochfilzen en Autriche, ces résultats sont bien entendu de bon augure. Reste à savoir cependant si les Tchèques n’atteignent pas leur pic de forme un poil trop tôt dans la saison. Mais sur ce point, Koukalová se veut rassurante :

« J’espère que nous allons poursuivre sur notre lancée. L’état de forme, c’est toujours quelque chose de difficile à planifier. Les Mondiaux constituent le temps fort de la saison, c’est une évidence. Nous nous préparons dans cette optique, mais je pense que nos performances actuelles sont plutôt bon signe. L’essentiel sera de rester en bonne santé, il suffit parfois d’une mauvaise grippe pour perdre en quelques jours tout le bénéfice d’une préparation. Si tel est le cas, je pense que nous arriverons aux Mondiaux dans une bonne condition psychique et physique. »

En attendant ces Mondiaux, une chose est néanmoins acquise : Gabriela Koukalová est plus que jamais en course pour la défense de son globe de cristal en Coupe du monde. Et pour ses (très nombreux) supporters, c’est bien là pour l’instant l’essentiel.